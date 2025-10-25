Estas son las aguas termales más calientes que están cerca de CDMX, según la IA

Las aguas termales, son muy conocidas por sus propiedades minerales y su calor, pero también porque ofrecen una variedad de beneficios para la salud y el bienestar. Estos efectos positivos se derivan tanto de la composición mineral del agua como de la temperatura a la que se sumerge el cuerpo.

Si estás en CDMX y tienes ganas de visitar las aguas termales más calientes, pues te traemos unas opciones que se encuentran muy cerca. Así es que te vamos a contar todas las características que debes conocer.

¿Cuáles son las aguas termales cercanas a CDMX?

El Geiser, Hidalgo

Este sitio es conocido como por su alta temperatura, por lo que El Geiser es una de las opciones más populares para quienes buscan aguas muy calientes.

Su principal característica es que cuenta con un géiser natural que emite vapor a temperaturas extremadamente elevadas. El agua de las pozas se mantiene muy caliente, ideal para relajarse.

El mismo se encuentra en Tecozautla, Hidalgo, a menos de tres horas en coche desde la CDMX.

Grutas de Tolantongo, Hidalgo

Otra opción es este destino termal que es muy famoso, aunque el agua es caliente, no alcanza las temperaturas del géiser. Para que tengas en cuenta el agua de sus pozas y grutas se mantiene entre los 34 °C y 38 °C.

Está ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo. A pesar de su popularidad, el viaje desde la CDMX puede tomar varias horas.

Baños Medicinales del Peñón, CDMX

Luego encontramos la opción más cercana ya que está ubicada dentro de la misma Ciudad de México. Aquí se ofrecen baños privados con agua mineral muy caliente que llega hasta los 46 °C.

El mismo se ubica en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ten en cuenta que es una opción más para relajarse en baños privados dentro de la ciudad, en lugar de un balneario al aire libre.

Parque Acuático Dios Padre, Hidalgo

Por último nos encontramos con estas aguas termales que se describen como tibias o calientes. Las mismas están en Dios Padre, Hidalgo, y es otro de los destinos cercanos a la CDMX con aguas termales.

Es importante que antes de asistir a un lugar pues se verifiquen los horarios, tarifas y condiciones actuales de cada balneario antes de planificar la visita, ya que pueden variar.