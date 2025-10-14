Actriz no se retira a los 76 años para cuidar a su hijo sordo

La actriz María Alicia Delgado se está llevando todas las miradas tras una entrevista que cedió en la que dio a conocer algunos detalles sobre su presente económico. La reconocida artista mexicana tiene 76 años de edad y afirma que no puede dejar de trabajar para poder seguir cuidado a su hijo sordo.

¿Quién era la primera actriz Amparo Garrido? [VIDEO] Fallece Amparo Garrido a los 95 años, una de las actrices de televisión y de doblaje más relevantes del entretenimiento mexicano.

María Alicia Delgado es considerada como una de las actrices y comediantes más destacadas de México. Su nombre se ha grabado a fuego en diferentes producciones que han dejado al descubierto su talento ante las cámaras y una trayectoria que es el reflejo de este.

¿Por qué no deja de trabajar María Alicia Delgado?

Fue en la revista TVNotas en donde se publicó una entrevista que le realizaron a María Alicia Delgado. En esta, la actriz revela que a pesar de que ya tiene 76 años de edad no es posible que se aleje de la actuación porque necesita seguir llevando dinero a su hogar.

“Todavía estoy dándole al trabajo”, sentenció la actriz y afirmó que “aún no podría retirarme”. El principal motivo de esta afirmación se centra en su hijo Rafael, de 28 años, quien aún está estudiando en la universidad y, debido a un problema auditivo, requiere de aparatos que tienen un precio elevado.

Apoyo mutuo entre María Alicia Delgado y su hijo

En la entrevista concedida, la actriz dejó en claro que seguirá trabajando para ayudar a su hijo ya que “entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”. De todos modos, precisó que Rafael no solo se dedica a estudiar.

María Alicia Delgado indicó que su hijo trabaja actualmente en una taquería con el fin de apoyarla a ella en lo económico. De esta manera, ambos se complementan muy bien y pueden ayudarse mutuamente en cuestiones económicas. La actriz no se alejará del mundo del espectáculo ya que, como toda madre, su hijo es el motivo que la invita a no alejarse de las cámaras.