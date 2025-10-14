¡Con todo contra Lupillo! Kenia Os apoya a Belinda y celebra que alce la voz

Recientemente, se ha generado una gran controversia en torno a la figura de Belinda y de Lupillo, la cual ha dividido no solo a la conversación digital, sino que también ha llevado diversas celebridades a tomar postura, siendo una de las más recientes Kenia Os, quien respaldó de manera contundente a Belinda quien se encuentra dentro de un proceso legal contra el cantante Lupillo Rivera por presunta violencia mediática y uso indebido de su imagen.

Kenia Os, es mundialmente reconocida por su voz y su cercanía con las nuevas generaciones, y quien recientemente ha celebrado que manera abierta que Belinda haya tomado la decisión de alzar la voz, señalando que “Me encanta que se defienda, que no se quede callada. A veces los chismes son injustos, sobre todo con las mujeres”.

¿Cuál es el conflicto entre Belinda y Lupillo?

De acuerdo con lo que se ha señalado en el conflicto entre Belinda y Lupillo, comenzó poco después de que el intérprete del regional mexicano, sacará a la luz el libro “Tragos Amargos” donde supuestamente se encuentran imágenes y detalles de su relación con la cantante. De acuerdo con lo que se ha señalado, el abogado de Belinda explicó que la demanda busca frenar el uso no autorizado de la imagen de Belinda, por lo que se busca cuidar la dignidad de la artista.

Cabe mencionar que este caso tiene amplia relevancia, pues se ha comenzado a catalogar como un ejemplo de violencia mediática, tomando fuerza dentro de las implicaciones legales y sociales que representa para las mujeres del espectáculo.

Kenia Os: “Las mujeres debemos poner límites”

Dentro de la conversación alrededor de la polémica, Kenia Os, compartió que también ha sido víctima de situaciones difíciles, pero que ha aprendido a cuidar de su salud mental y poner límites: “Me encanta que las mujeres no nos quedemos calladas, que digamos lo que pensamos y pongamos un alto”. Declaró la cantante.

Lo que es una realidad es que lo que comenzó como una polémica entre dos figuras públicas, ahora se ha convertido en una conversación necesaria sobre la necesidad de la intimidad, el respeto y la defensa de la identidad.

