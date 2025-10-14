Hallan sin vida a reconocida influencer y su hija

Internautas de distintos países no salen del asombro y dolor tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de la influencer Lidiane Aline Lourenço y de su hija Miana Sophya Santos. Mientras se investigan las causas del deceso, ambas recibieron sepultura el pasado domingo en el Cementerio Municipal de Santa Cecília.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

La noticia de la muerte de la influencer brasileña y de su hija de 15 años de edad ha golpeado fuertemente a la opinión pública. Mientras el misterio por las causas de los decesos se mantiene e incrementa, las muestras de dolores en las redes sociales se multiplican.

¿Cómo fueron halladas Lidiane Aline Lourenço y su hija?

De acuerdo con reportes de medios de comunicación de Brasil, los cuerpos de Lidiane Aline Lourenço y de su hija fueron encontradas luego de que vecinos de las mujeres dieran aviso a la Policía. Es que desde el departamento en que ambas residían en Río de Janeiro se percibía un fuerte e insoportable olor.

Fueron miembros del cuerpo de Bomberos quienes forzaron la puerta de ingreso al departamento para poder ingresar. Una vez dentro, hallaron el cuerpo sin vida de la influencer en una de las habitaciones, mientras que el de su hija se encontraba en la sala.

¿Qué les sucedió a la influencer y su hija?

De inmediato se dio origen a una investigación para intentar determinar qué fue lo que les sucedió a Lidiane Aline Lourenço y su hija. Los primeros datos señalan que, al momento del hallazgo, sus cuerpos llevaban varios días sin vida.

Aunque se les practicó la autopsia correspondiente para este tipo de casos, aun no se han conocido sus resultados y, según precisó la Policía de Río de Janeiro, se deberán realizar otras pesquisas para confirmar los motivos de las muertes. Por el momento, solo se ha confirmado que no presentaban indicios de haber sufrido algún tipo de agresión.