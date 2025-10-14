Mar de Regil se lanza contra Marianne Gonzaga por esta razón

Una vez más las redes sociales se han convertido en un escenario de debate sobre el lugar que ocupan los creadores de contenido. En esta oportunidad, la hija de la actriz Bárbara de Regil, Mar de Regil, apuntó contra Marianne Gonzaga y le quitó crédito como influencer.

Mar de Regil no solo es conocida por ser la hija de la actriz que encarna a “Rosario Tijeras”, sino porque sus redes sociales se han convertido en unas de las más atractivas para los internautas. Es que la joven comparte a diario su estilo de vida, los viajes que realiza, sus tips de belleza y los outfits en tendencia, entre otro tipo de material.

¿Marianne Gonzaga no es una influencer?

La opinión de Mar de Regil se dio a conocer en plataformas digitales luego de que Marianne Gonzaga recuperara la libertad y retornara a las redes sociales, tras haber agredido a Valentina Gilabert. Al respecto, la hija de la actriz no dudó en manifestar que Marianne está lejos de ser una influencer.

“Marianne Gonzaga no es influencer, güey”, sentenció Mar de Regil de manera tajante en sus redes sociales. La influencer reflexionó “¿Qué es influencer para ti?” y afirmó que “una influencer es alguien que influye en algo a la sociedad”, motivo por el cual apuntó a Marianne al remarcar que “no hay influencia digital”.

¿Qué dijo Mar de Regil sobre Marianne Gonzaga?

Las afirmaciones de Mar de Regil dieron lugar a un debate en el que los internautas han expresado sus opiniones y, en su gran mayoría, han apoyado a la hija de Bárbara de Regil. La influencer dijo que ella siente que intenta influir “recomendándoles lo que leo, del por qué lo leo. Ir a comer sola, amarte y que tu compañía sea lo más bonito que tienes”.

Mar de Regil remarcó que “si tienes la oportunidad de tener un canal como esto, hay que aprovecharlo en positivo”. En este punto fue que apuntó nuevamente a Marianne Gonzaga al calificarla como “creadora de contenido” pero se volvió a preguntar “¿En qué influye, güey? ¿En qué aporta a la sociedad?”, sentando así su opinión sobre la joven que ahora es internacionalmente conocida por la agresión que protagonizó contra Valentina Gilabert.