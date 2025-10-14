Las 3 plantas que ya son tendencia en los jardines más modernos y NO necesitan tanta agua para vivir

En tiempos donde el ritmo de vida es más acelerado, las plantas que se adaptan con facilidad se vuelven las grandes aliadas del hogar. Son perfectas para realzar cualquier espacio, aportando frescura y estilo sin exigir demasiados cuidados ni un riego constante.

Entre ellas destacan tres especies que conquistan por su belleza y resistencia. Estos ejemplares no solo embellecen jardines modernos, sino que también prosperan con muy poca agua y atención. Una opción ideal para quienes buscan un toque natural sin complicaciones. Te decimos cuáles son y cómo mantenerlas.

Suculentas:

Si buscas plantas que prácticamente se cuiden solas, las suculentas son tus aliadas perfectas. Tal como indica Verdecora necesitan muy poca agua, se adaptan a cualquier rincón de la casa y lucen siempre llenas de vida, color y estilo sin que tengas que preocuparte demasiado.

Fuente: Canva Suculentas: pertenece a las plantas que precisan poco cuidado

Sus hojas gorditas almacenan humedad, así que con un poco de luz y riego ocasional lucen espectaculares y aportan un toque moderno y divertido a tu jardín.

Lavanda:

Además de su aroma que relaja al instante, la lavanda es casi indestructible. Decoesfera sostiene que aguanta climas secos y no requiere riego diario. Sus flores moradas llenan de color cualquier espacio y atraen abejitas felices.

Fuente: Canva La lavanda es una de las plantas que necesita poco riego pero entrega mucha perfección.

Ideal para patios, balcones o pequeños jardincitos donde quieras aportar frescura, color y estilo natural sin complicarte la vida con cuidados constantes ni riegos diarios.

Agave:

El agave es el toque arquitectónico que tu jardín moderno estaba pidiendo. Aguanta calor y poca agua, y crece fuerte y elegante.

Fuente: Canva Agrave: sumar esta planta en cualquier tipo de jardín es una decisión acertada

Sus hojas puntiagudas le dan personalidad a cualquier rincón, y solo necesita sol y paciencia. Hogarmanía lo recomienda para quienes quieren un jardín con presencia y sin estrés por el riego diario.

¿Cómo incluir estas plantas a un jardín?

Si bien son plantas fáciles de integrar, hay algunas consideraciones importantes que se deben tener en cuenta para que tengan un crecimiento sano.

