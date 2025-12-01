SEP anuncia suspensión de clases para estos días de diciembre

Comenzó el mes de diciembre y no solo la Navidad y el Año Nuevo se encuentran en la cabeza de los mexicanos, sino que el desarrollo del dictado de clases en las escuelas del país es un tema de conversación. Es por eso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) remarca las fechas que hay que tener en cuenta en su calendario escolar 2025-2026.

La apuesta más brava llega a La Resolana con el Capi con “toro contra toro” [VIDEO] Descubre esta noche quién apostó inteligentemente y quién confió en el jinete equivocado en nuestra nueva dinámica que puso los nervios de punta a nuestros invitados.

El mes de diciembre es uno muy particular ya que, además de contener fechas festivas, marca el inicio del periodo de vacaciones de invierno. Por lo tanto, el calendario escolar de la SEP toma gran importancia a la hora de que las familias se organicen y de que alumnos y docentes trabajen sobre cierta estructura curricular.

¿Clases con normalidad en diciembre?

En el calendario escolar 2025-2026 no se ha precisado la existencia de puentes escolares durante diciembre, por lo que no se habla sobre la conformación de fines de semana largos. Sin embargo, a pesar de no programarse días adicionales de descanso, el último mes del 2025 tendrá muchas jornadas en que los estudiantes podrán ausentarse de las aulas.

Las vacaciones de invierno, que además contemplan las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, copan los números rojos en el calendario de la SEP. Esto indica que las tres primeras semanas de diciembre tendrán dictado de clases con normalidad pero luego, desde el lunes 22, todo cambiará.

¿Qué días de diciembre no habrá clases?

La Secretaría de Educación Pública confirmó que el lunes 22 de diciembre comienzan las vacaciones de invierno en México por lo que los estudiantes asistirán a clases por última vez en 2025 el viernes 19. Esto quiere decir que los últimos días de diciembre no se dictarán clases en las escuelas de educación básica.

Este periodo sin clases culminará el lunes 12 de enero de 2026 cuando se retomen las jornadas escolares y los alumnos retornen a las aulas. En este punto, la SEP recuerda que los directivos y los docentes regresarán antes que los estudiantes ya que deben participar de talleres intensivos.