Ángela Aguilar rompe en llanto durante concierto por esta razón

Ángela Aguilar en los últimos meses ha sufrido de importantes bajas al momento de promocionar sus conciertos, donde la mayoría de ellos no lograba vender todos los boletos, provocando que dichas presentaciones fueran canceladas por los números bajos de inasistencia.

Sin embargo, en un concierto reciente, la cantante rompió en llanto, debido a que pudo llenar el recinto sin ningún problema. Para que conozcas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que pasó al respecto.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

Es cierto que la cantante en los últimos meses ha sufrido una importante baja en sus números, debido a todo el hate que lleva arrastrando desde hace tiempo. No obstante, obtuvo un concierto en Texas, donde la joven cantante pudo tener una amplia afluencia de asistencia.

Ante la presencia de todos sus fans en el recinto, Ángela Aguilar se arrodilló ante ellos, y después repitió el gesto hacia sus músicos, siendo un movimiento de agradecimiento, momento en el que rompió en llanto. Ante los hechos, los fanáticos empezaron a gritar la frase: “No estás sola”.

Aunque al romper en llanto ha sido un momento que se ha viralizado, son muchos los haters que no dejaron pasar su momento para dejar algunos comentarios, resaltando que solo había llenado la primera sección o criticando la calidad de la puesta en escena.

¿Por qué es tan criticada Ángela Aguilar?

Desde hace tiempo, Ángela Aguilar se ha visto envuelta en varias polémicas, momentos que han puesto en riesgo su imagen pública, pero al iniciar su relación con Christian Nodal fue cuando el hate por fin salió a la luz.

Al poco tiempo de que Nodal terminó su relación con Cazzu, él se casó con la hija de Pepe Aguilar, generando que se crearan rumores falsos sobre una infidelidad previa a la cantante argentina. Por otra parte, el odio a la cantante ha sido por la soberbia que ha mantenido desde hace varios años. Situaciones que le han afectado en su carrera, en especial en la venta de boletos en algún concierto, siendo una etapa difícil para la joven cantante.