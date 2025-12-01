SEP revela si habrá clases el 12 de diciembre por el Día de la Virgen

Restan solamente dos meses para que el 2025 finalmente termine y, ante ello, las y los padres de familia se preguntan cuántos puentes o días festivos restan dentro del calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su ciclo escolar 2025 - 2026. ¿El 12 de diciembre es uno de ellos?

Como sabes, cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una tradición trascendental al interior de México considerando los millones de católicos que existen en el país. En ese sentido, la SEP ha revelado detalles en torno a si habrá clases este día o será de asueto estudiantil.

¿Habrá clases el 12 de diciembre, según la SEP?

Para este año, el 12 de diciembre cae viernes, por lo que algunos padres de familia esperaban con ansias un día de asueto estudiantil para, con ello, fraguar un puente más en este ciclo escolar; sin embargo, la realidad es que, hasta el momento, este será un día de actividades normales.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

Y es que, de acuerdo con el calendario estudiantil de la SEP, el Día de la Virgen no está colocado como uno festivo para la educación básica en México, motivo por el cual las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir al salón de clases como cualquier otro día.

Dicho lo anterior, existen algunos colegios que celebran este día de distintas formas y apegados a las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Por ello, se recomienda preguntar directamente a los directores de cada escuela para conocer si durante el 12 de diciembre habrá actividades extraordinarias.

¿Cuántos puentes habrá en diciembre del 2025?

El calendario de la SEP no detalla ningún puente para diciembre del 2025, pues vale decir que la última Junta de Consejo Técnico Escolar se llevará a cabo en noviembre de este año. No obstante, debes saber que sí están programadas las vacaciones de invierno, las cuales comenzarán a partir del 22 de diciembre para culminar el 12 de enero del 2026.