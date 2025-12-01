TÚ TIENES EL PODER: ¿Cómo votar para decidir quién será EL CAPATAZ en la semana 8 de La Granja VIP?

Ahora que parece haber pocas alianzas definidas y todo puede pasar en La Granja VIP, resulta imprescindible para los granjeros ganar una semana de inmunidad mediante el rol de El Capataz. Tú, como público, puedes definir quién tendrá ese privilegio. A continuación te decimos cómo.

Tú decides quién podrá competir para ser El Capataz de La Granja VIP

Como sabes, cada lunes en el Programa En Vivo de La Granja VIP se define la competencia de El Capataz. Anteriormente participaban todos los granjeros, pero ahora es el público quien define a las dos personalidades que se enfrentarán en la dinámica; una de ellas será la mayor autoridad entre sus compañeros durante la semana.

Este lunes 1º de diciembre son elegibles para participar Fabiola Campomanes, Kim Shantal, La Bea, El Patrón y Sergio Mori. Ellos tienen el rol de granjeros para la semana 8.

Por el contrario, los peones no son elegibles. Es decir, Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez. Cabe mencionar que Teo fue El Capataz la semana pasada y lo acompañó La Bea en la Habitación del Capataz.

Quien gane la competencia, automáticamente tiene una semana más de participación en La Granja VIP porque no puede ser nominado. También duerme en la habitación más lujosa, que tiene tina, vino y bocadillos. Sin embargo, debe dirigir las actividades de sus compañeros, asignar tareas y supervisar; en gran parte, de su liderazgo depende que se obtenga el mayor presupuesto posible para la próxima semana.

Cómo votar para decidir quién será El Capataz de La Granja VIP

Puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo. Una vez ahí, te aparecerá la opción de votar y viene la lista de granjeros elegibles.

Tienes 10 votos para dar a una sola persona o para repartir. Si contestas las preguntas de una breve encuesta, obtienes 10 votos extra.