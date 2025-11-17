¿Es real? La misteriosa silueta que se movió frente al Templo Expiatorio de Guadalajara y ya causa pánico

Guadalajara se ha llenado de pánico, tras darse a conocer un corto video que fue captado frente al icónico Templo Expiatorio de Guadalajara. De acuerdo con lo que se ha revelado, una joven logró captar en cámara lo que parece una figura humana de gran altura moviéndose lentamente durante la noche sobre lo alto del templo. Los internautas han dividido la conversación al señalar que se puede tratar de un ente demoníaco, mientras otros aseguran que posiblemente se trate de una broma o un fuego de luces que generan grandes sombras.

¿Qué se puede ver en el video viral?

Cabe mencionar que hasta ahora nos ha revelado la identidad de quien grabó el corto video, pero dentro de él se puede observar cómo al grabar la iluminación del templo por fuera, se puede observar una silueta oscura, calando entre los pilares en lo alto del recinto. De acuerdo con el relato, quien grabó el encuentro, no se percató de la figura hasta que se señaló de su presencia en redes sociales, advertida por los internautas sobre los movimientos erráticos y lentos con los que parecía recorrer las instalaciones.

Reacciones encontradas: ¿ilusión óptica o presencia sobrenatural?

A pesar de lo viral del momento, como es de esperarse, el fenómeno provocó reacciones divida, pues para algunos escépticos, se trata simplemente de una ilusión óptica provocada por el contraste de luces y sombras de la pared del Templo, idea forzada por la baja calidad con la que se grabó el video, señalando la opción de que sea solo un transeúnte o un trabajador quien se camuflajea entre el juego de luces.

En contraste para algunos otros más abiertos a las experiencias paranormales, el clip viral, se puede tratar de evidencia real sobre la presencia de leyendas o mitos, o hasta de figuras demoníacas que rondan por el recinto. Algunos usuarios señalan que la figura se mueve de manera antinatural, casi flotando, y que su forma parece desdibujarse al avanzar.

Un nuevo misterio viral en la era de las redes

Hasta el momento no se ha podido advertir sobre la veracidad del video, pues tanto las personas que lo grabaron cómo los internautas relacionados, no han salido a esclarecer sobre lo ocurrido. No obstante, el corto contenido viral, ya se ganó un lugar dentro del mundo de los fans del ocultismo, la magia y las experiencias paranormales, pues entre la arquitectura gótica, el velo de la noche y el ambiente misterioso, se generó el escenario perfecto para causar más que solo miedo.

