¿Qué pasa si me despiden y tengo un Crédito Fonacot?

El cierre del año garantiza un gasto de dinero importante para las personas, sobre todo, por los regalos que se entregan durante Navidad y Año Nuevo. Ante este hecho, ¿te has preguntado qué ocurre con tu Crédito Fonacot si es que, desafortunadamente, te has quedado sin trabajo?

Perder el empleo, y sobre todo en esta época del año, sugiere una dificultad por demás importante para subsanar los gastos y mantener una paz financiera. En este hecho, se han revelado detalles respecto a lo que ocurre con tu Crédito Fonacot si es que cuentas con un préstamo activo.

¿Qué ocurre con el Crédito Fonacot si perdiste el empleo?

Debes tener en cuenta que el Fonacot tiene apoyos diseñados para que la deuda no se convierta en un tema de preocupación, lo anterior toda vez que los descuentos en la nómina del trabajador se dejan de aplicar cuando este es despedido. Ante ello, resulta necesario acudir a la sucursal más cercana a tu domicilio para conocer los distintos esquemas de pago que, entre otras cosas, reducen la carga financiera.

Uno de ellos es el Plan 70/30, el cual permite liquidar el 70 por ciento del adeudo en una sola exhibición en tanto que el Crédito Fonacot descuenta el 30 por ciento restante. Vale decir que este servicio está dirigido a las personas que no cuenten con una relación laboral y que cuyo crédito tenga al menos 13 meses desde el último pago.

El Plan 20/20/20 cubre el 20 por ciento del adeudo y reestructura el costo en un plazo de hasta 20 meses sin intereses, por lo que cada pago puntual conlleva un descuento adicional del 20 por ciento. Finalmente, existe el Plan 50/50, el cual permite liquidar el 50 por ciento del adeudo en un solo pago y recibir un descuento del 50 por ciento, aunque este aplica a personas sin relación laboral con crédito de al menos tres años sin recibir pago.

¿Qué ocurre si no continúas con los pagos del Crédito Fonacot?

El organismo menciona que, en caso de no tener la oportunidad de continuar con los pagos correspondientes al Crédito Fonacot, se activará la Protección del Seguro, lo cual incluye un reporte de incumplimiento que, de cierta forma, podría afectar tu historial al grado de llevar el caso a un despacho de cobranza, generando así intereses monetarios más elevados.