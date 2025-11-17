Crédito Infonavit elimina deudas a personas con “préstamos impagables”; ¿qué requisitos deben cumplir?

Mucho se ha hablado respecto a esos préstamos que son prácticamente imposibles de pagar debido a la tasa de intereses que manejan o a distintas circunstancias. Ante este hecho, el Crédito Infonavit ha sorprendido a propios y extraños con la llegada de un mecanismo que te ayudará a eliminar estas deudas.

El Crédito Infonavit puso a disposición de los trabajadores un método eficaz para desaparecer los “préstamos impagables” que algunas personas han tenido a lo largo de los años. Sin embargo, debes saber que, para que formes parte de este mecanismo, debes cumplir con una serie de requisitos.

Crédito Infonavit: ¿Qué requisitos cumplir para eliminar las deudas de “préstamos impagables”?

Los créditos de casa en México suelen ser imposibles para la mayoría de los trabajadores. Por ende, el Infonavit lanzó un programa que ayuda a quienes tienen un financiamiento llamado Conversión de Créditos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, el cual elimina este apartado de “créditos impagables”.

El saldo o mensualidad de la hipoteca incrementaban año con año al estar en denominados VSM, lo cual provocaba que la deuda se mantuviera durante mucho tiempo. Ante ello, el Programa de Responsabilidad Compartida, el cual es la conversación de VSM, se diseñó para que las hipotecas se liquiden en tiempo y el plazo original.

Así, la persona puede congelar su saldo y elimina el aumento anual. Vale mencionar que el proceso es gratuito y se realiza a través del portal Mi Cuenta Infonavit; no obstante, para formar parte de este tienes que cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca tener menos de 65 años, contar con un crédito contratado antes del 2013, no estar en proceso de juicio por incumplimiento y tener la cuenta al corriente con los pagos.

¿Para qué se utiliza el Crédito Infonavit?

El organismo hace mención en que la mayoría de sus préstamos son utilizados por las y los trabajadores para mejorar su vivienda o, bien, hacerla más grande. Por ende, normalmente se utiliza el dinero para pinturas, material de tubería o, bien, cemento y ladrillos para la fabricación de un nuevo hogar.