¿WhatsApp llega a ChatGPT? Así puedes crear grupos con amigos y familiares
En los próximos párrafos podrás conocer la forma en cómo crear grupos con amigos y familiares mediante ChatGPT, un hecho similar a lo que ocurre en WhatsApp.
WhatsApp está convertida en una de las aplicaciones más utilizadas por millones de personas no solo en México, sino alrededor del mundo. Parte de lo anterior guarda relación con la cantidad de herramientas que posee, entre ellas la posibilidad de crear chats grupales.
Esta situación permite que personas con lazos sanguíneos o una fuerte amistad puedan chatear al mismo tiempo a través de WhatsApp. Sin embargo, ahora la app no sería la única que tiene esta posibilidad, pues dentro de la Inteligencia Artificial es ChatGPT quien ha dado un paso hacia adelante.
¿ChatGPT se parecería a WhatsApp con la creación de chats grupales?
En las últimas horas CharGPT, una de las inteligencias artificiales más importantes del mundo, anunció la llegada de una nueva función que tiene como objetivo crear grupos junto a tu círculo social a través de la magia de la IA, esto con el objetivo de tomar decisiones y planear ideas en conjunto.
Se trata, entonces, de una función por demás parecida a la que WhatsApp tiene en la actualidad a través de la creación de chats grupales, una idea totalmente independiente a las conversaciones privadas. Ante este hecho, debes saber que el historial que tienes en ChatGPT no se compartirá con el grupo que has creado.
Vale decir que esta función ha comenzado a verse en algunos dispositivos móviles que forman parte de países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Nueva Zelanda a través de planes Free, Go, Plus y Pro, por lo que se espera que dicha modalidad llegue a México en un futuro a mediano plazo.
¿Cómo crear un chat grupal en ChatGPT?
Después de tocar el ícono de personas que está en la parte superior derecha, deberás agregar a las personas que deseas que estén en el chat. Recuerda que puedes compartir este enlace con varias personas a la vez para que estos se puedan unir al grupo en el momento más idóneo para ellos.