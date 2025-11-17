Así reacciona Lele Pons cuando le dicen que su hija se parece a Guaynaa

La influencer venezolana Lele Pons volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video en Instagram en el que reaccionó al parecido de su hija Eloísa con su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa. Con su característico humor, la creadora de contenido generó miles de reacciones y comentarios, consolidando nuevamente su presencia como una de las figuras digitales más influyentes del mundo hispano.

La parodia que conquistó a sus seguidores

En el clip, Lele aparece cargando a su bebé en brazos, pero al retirar la manta de su rostro, en lugar de Eloísa se muestra un montaje con la cara de Guaynaa. “Cuando dicen que las hijas se parecen al papá”, escribió la influencer como broma a los comentarios que recibe constantemente de familiares y amigos.

La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de mensajes de sus seguidores: “Qué ternura jajaja”, “Idéntica al papá”, “No esperaba menos” y “Tranquis, lo vivo a diario 🫠”. El ingenioso contenido reafirma el estilo espontáneo y divertido que caracteriza a Lele Pons.

La llegada de Eloísa

Aunque Lele suele compartir aspectos de su vida privada, en esta ocasión decidió mantener el rostro de su hija alejado del foco mediático. Eloísa nació el 26 de julio de 2025, y el anuncio se realizó mediante una fotografía en la que solo se mostraban las manos y pies de la bebé, acompañados de su nombre y fecha de nacimiento.

La publicación recibió miles de comentarios de celebridades y amigos cercanos, entre ellos Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón y Sheinnys Palacios, quienes celebraron la llegada de la pequeña.

Proyectos actuales de Lele Pons

A pesar de su nueva faceta como madre, Lele continúa desarrollando proyectos profesionales. Actualmente participa en “La Peor Vuelta al Mundo”, el docu-reality de Juanpa Zurita disponible en Disney+.

En uno de los ocho capítulos, Lele acompaña a Zurita en una aventura bajo tierra en las Cavernas de Venado en Costa Rica. La producción reúne a distintos creadores de contenido, actores y cantantes en un recorrido lleno de retos y situaciones inesperadas.

Según la sinopsis oficial de Disney: “En la nueva producción, Juanpa se embarca, a bordo de un avión monomotor (y sin baño), en un recorrido intrépido y cargado de malas decisiones por ocho destinos en cuatro continentes”.