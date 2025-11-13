Dile adiós a las series navideñas de tu ventana, esta es la tendencia para 2025, según la IA

La decoración para la Navidad es uno de los temas más discutidos en esta época del año y es que a medida que se acerca el mes de diciembre las familias comienzan a pensar en estos detalles. Aunque muchos prefieren abrazarse a las clásicas series de luces para decorar sus ventanas, otros buscan alternativas.

Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una guía para quienes están indecisos o quieren actualizarse y no saben cómo. Esta tecnología es capaz de revelar cuáles son las tendencias actuales en torno a la decoración de Navidad, ya sea dentro o fuera de nuestro hogar.

¿Adiós a las series navideñas de la ventana?

Como se mencionó, aunque muchos prefieren mantener la decoración tradicional de sus ventanas con series de luces, aplicaciones como Gemini hacen hincapié en ciertas tendencias que podrían desplazarlas. La IA de Google afirma que existen algunas variantes que están ganando su lugar en algunos países por lo que este año podrían verse en algunas casas de México también.

“Puedes decorar tus ventanas para Navidad sin usar series de luces con varias opciones creativas y decorativas”, remarca Gemini. La IA afirma que en la imaginación y las preferencias individuales pueden habitar las modificaciones que pueden realizarse en el hogar y por eso brinda algunas alternativas.

¿Cuál es la tendencia que se impone esta Navidad?

Gemini analizó una gran base de datos y comparó las preferencias de distintos países para dar a conocer las tendencias que podrían pisar fuerte este año en México. La Inteligencia Artificial enumeró las ideas más recurrentes, aunque afirmó que “combinándolas puedes lograr una decoración navideña muy festiva y original sin depender de la electricidad o las series de luces”.

