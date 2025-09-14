Si tienes esta moneda de 2021 así de brillosa, podría valer millones para los coleccionistas

En México circula una moneda que se ha vuelto la perdición de muchos coleccionistas. Su brillo excepcional la distingue, convirtiéndola en un objeto de deseo para quienes buscan tener las mejores piezas del mundo.

Se trata de una moneda cuya rareza y acabado la hacen irresistible, y algunos coleccionistas están dispuestos a pagar sumas millonarias por conseguirla. La fascinación por este ejemplar no deja de crecer en el mercado numismático. ¿Cuál es y por qué vale tanto?

¿Cuál es la moneda mexicana que enloquece a los compradores?

La moneda conmemorativa de 20 pesos, del 2021, que muestra las efigies de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero se ha convertido en una verdadera perdición para los amantes del mundo numismático. Su diseño histórico y su acabado la hacen irresistible para quienes buscan piezas únicas y valiosas.

Fuente: Mercado Libre La moneda mexicana de 20 pesos que vale una fortuna en el mercado

Sin ir más lejos, en Mercado Libre un vendedor de Cuauhtémoc, Chihuahua, tiene esta moneda y pide $2.200.000. Para muchos, esta cifra puede parecer desorbitada, pero refleja la demanda y el valor que los coleccionistas asignan a ejemplares de este calibre.

El interés por esta moneda no deja de crecer, y cada vez son más los que buscan incorporarla a sus colecciones. Su combinación de historia, rareza y belleza la convierte en un tesoro codiciado que despierta pasiones en el mundo numismático.

¿Cuál es la historia de esta moneda de 20 pesos del 2021?

La moneda conmemorativa de 20 pesos fue emitida para celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional. Según el Banco de México, su diseño destaca por la presencia del Ángel de la Independencia en la parte superior como imagen latente, mientras que en el borde superior se lee la leyenda “BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”.

Fuente: Canva Esta es la moneda de 20 pesos mexicanos que todos buscan

A la izquierda del diseño central se encuentra el microtexto “LIBERTAD”, y en el exergo se indica la denominación “$20”, flanqueada por los años “1821” a la izquierda y “2021” a la derecha, reflejando los 200 años de historia. Además, la moneda lleva la ceca de la Casa de Moneda de México, marcada con la letra “M°” a la izquierda.

Su cuidadoso diseño y los detalles en relieve y microtextos hacen de esta pieza un objeto de gran valor para coleccionistas, combinando con maestría, historia, simbolismo y arte numismático en un solo ejemplar.