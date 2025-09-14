El video por el que cancelaron a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar en los últimos meses se ha encontrado en el ojo del huracán, provocando que reciba fuertes críticas y rechazo por el público. Todo empezó desde que anunció su relación con el cantante sinaloense Christian Nodal, quien llevaba poco tiempo de haber terminado su relación con Cazzu.

Desde entonces, la cantante mexicana a cada acción que realiza es fuertemente juzgada, donde el público analiza a detalle lo que hace. Hay un video por el que cancelaron a la cantante, donde varios internautas cuestionaron su rutina de ejercicio. Quédate para que conozcas los detalles.

¿Por qué fue cancelada Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar, desde el inicio de su noviazgo y matrimonio con Christian Nodal, ha sido foco de reclamos y fuertes críticas. Uno de los momentos que el público recuerda, es cuando fue señalada por traer rellenos de glúteos, logrando obtener una cintura de avispa.

Aunque en varias ocasiones aseguró que su cuerpo era resultado de una buena alimentación y ejercicio, el público no le creyó. Hace algún tiempo subió un video, donde se le ve realizando una rutina de ejercicio levantando discos de pesas, donde se le ve que no tienen inconveniente en realizar dicho movimiento. Por lo que la cancelaron en las redes sociales.

Claro, los internautas no dejaron pasar el momento para recalcar que hacía el ejercicio con mucha facilidad, considerando que dichos elementos tienen un peso considerable. Mientras otros resaltan que los movimientos que hace, ponen en riesgo su espalda, puesto que no emplea una técnica correcta.

¿Qué se operó Ángela Aguilar?

Es cierto que, desde su nueva relación, son varios quienes han criticado y cuestionado el aspecto de Ángela Aguilar. Inicialmente, fue señalada por operarse para quitarse algunas costillas, situación que desmintió, resaltando que solamente se ha sometido a tratamientos dentales para mejorar su sonrisa.

En un evento realizado, donde la joven cantante interpretó varias canciones. También fue señalada por el público al observar un cambio en su rostro, asegurando que se había hecho mejores en su nariz, comparando su aspecto con fotografías antiguas. Situación a la que no ha emitido ningún tipo de comentario al respecto.

En varias ocasiones, ya sea por videos o comentarios de la cantante, han provocado que sea cancelada por el público y las redes, situaciones que ya han perjudicado notablemente en su carrera artística.