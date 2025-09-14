Emiliano Aguilar se lanza contra su hermano Leonardo por ‘broma’ en concierto: ‘Ya bájale’, le dice

Las tensiones dentro de la familia Aguilar no paran. Los dimes y diretes entre los hijos de Pepe Aguilar siguen dando de qué hablar al grado de que ya llegaron a las amenazas. Recientemente, Emiliano Aguilar se lanzó contra su hermano Leonardo, debido a que este se habría burlado de su carrera musical, la cual, a diferencia de todos los miembros de la dinastía, se ha desarrollado en el rap.

Todo inició durante una presentación en Phoenix, Arizona, en donde Leonardo bromeó con los asistentes al mencionar que iba a interpretar una canción de rap, haciendo referencia a la carrera de Emiliano. “No se confundan, yo no soy ese Aguilar”, agregó. Posteriormente, afirmó que siente cariño y respeto por su hermano mayor y lo que está logrando en un género completamente diferente a lo que la familia Aguilar está acostumbrada.

Al viralizarse, Emiliano le pidió a su hermano abstenerse a emitir algún comentario sobre él o su vida, pero este la petición se dio con un tono amenazante: “¡Leonardo, bájale de huev*s, perro! ¡Bájale de huev*s, Leonardo!, ¡Bájale de huev*s, carnal! Ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todos, bájale de huev*s, pendej*, que ya sabes qué ped* conmigo”, advirtió.

“Yo no estoy jugando, carnal, conmigo sí bájale de huev*s. ¿Acabas de ver la pelea esa del ‘Canelo’ con Terence Crawford, ¿güey? Así te meto una putiz* carnal, así güey”.

¿Por qué no se hablan Emiliano Aguilar y su padre?

En entrevista con la periodista Pati Chapoy, el Pepe Aguilar responsabilizó a Carmen Treviño, su exesposa y madre de Emiliano, de impedir que tuvieran un vínculo cercano.

Emiliano Aguilar rechazó que su padre culpara a su madre de su mala relación y comenzó a publicar una serie de videos donde expuso secretos de la familia. El más polémico fue uno en el que insinuó que su hermana Ángela fue víctima de violencia durante una relación previa a su matrimonio con Christian Nodal.

