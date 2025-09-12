A esta edad es cuando tendrás tu evento canónico, según la numerología: algo que cambiará tu vida

Hay momentos que simplemente lo cambian todo. Una decisión, una ruptura, una mudanza, una oportunidad inesperada… la vida se divide en un “antes y después”. A eso se le llama un evento canónico, y según la numerología, todos pasamos por varios de estos a lo largo del tiempo.

Lo más interesante es que, según esta práctica, podríamos prever cuándo ocurrirá alguno de esos sucesos impactantes en nuestra vida. ¿La clave? El número anual personal, que se calcula con nuestra fecha de nacimiento y el año actual.

¿Cómo saber si estás en un año clave? Haz este cálculo

La numeróloga y consultora psicológica Julieta Rutenberg explica que existen dos momentos cruciales dentro del ciclo numerológico de 9 años: el año 8 y el año 9. Son estos los que pueden traer eventos decisivos, o al menos experiencias que transformen nuestra visión de vida.

Para calcular tu número anual, haz lo siguiente:



Suma tu día y mes de nacimiento. Súmale los números del año actual (por ejemplo, 2025). Reduce la suma a un solo dígito (salvo si es 11, 22 o 33, considerados “números maestros”).

Ejemplo: si naciste el 17 de noviembre y quieres saber tu número para 2025:

1 + 7 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5 = 19, luego 1 + 9 = 10, y 1 + 0 = 1.

En este caso, tu año actual es un anual 1, de inicio de ciclo.

Canva De acuerdo con la numerología, tu número anual definirá cuándo tendrás un evento canónico en tu vida

¿Por qué el anual 8 y 9 son tan importantes?

Según Rutenberg, el anual 8 es un año kármico. Eso quiere decir que es probable que recojas lo que sembraste en los años anteriores. Puede traer grandes logros o confrontaciones necesarias para crecer. No todo será fácil, pero sí muy revelador.

El anual 9, en cambio, es un momento de cierre. Ciclos que terminan, relaciones que se transforman o situaciones que se sueltan para dar paso a algo nuevo. “Es ahí donde muchas veces se producen los grandes cambios que nos ordenan la vida”, explica la especialista.

Así que si te preguntas cuándo ocurrirá algo decisivo en tu camino, la numerología sugiere que pongas atención a estos años clave. Haz el cálculo y observa lo que estás viviendo: tal vez ya estés dentro de tu gran momento.