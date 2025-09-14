Cazzu presume en sus redes la celebración lujosa de Inti: ¿Christian Nodal no está presente?

La pequeña Inti ya cumplió dos años, por lo que la cantante Cazzu aprovechó la oportunidad para hacer una celebración lujosa, compartiendo cada uno de los momentos en sus redes sociales, presumiendo todo lo que se vivió en la fiesta junto a todos los invitados.

Sin embargo, dentro de la fiesta parece que no estaba presente su padre, Christian Nodal, desatando todo tipo de comentarios hacia el cantante mexicano. Para que sepas más sobre todo el chisme, te detallaremos toda la información que se compartió.

¿Cómo fue el cumpleaños de Inti?

Inti nació el 14 de septiembre del 2023, por lo que está celebrando su cumpleaños número 2, siendo un gran momento para que Cazzu creará una celebración lujosa para la menor. Aunque hoy se está llevando a cabo la fiesta, la cantante argentina se ha encargado de publicar en sus redes sociales la decoración.

Demostrando que el evento donde se hará la fiesta, tiene una decoración de ranitas y naturaleza, todo con un estilo minimalista que le aporta un aspecto de caricatura. Igualmente, el pastel que hay en la fiesta, tiene la misma decoración de ranita.

Dentro de las pocas imágenes que han sido compartidas por la cantante, se muestra que ofreció a sus invitados mini hamburguesas, empanadas y bebidas que eran servidas en vasos reusables con una ilustración de rana.

Aunque no se ven quienes fueron los invitados, en las imágenes no se ve la presencia de Christian Nodal, solamente se ve la foto de la pequeña, siendo cargada por su madre, ambas empleando un outfit a cuadros blancos y verdes.

¿Por qué se llama Inti?

Para muchos de nosotros, el nombre de Inti puede parecer un nombre común; sin embargo, Cazzu ha explicado que ella junto con Christian Nodal lo escogieron por el fuerte significado que tiene. Puesto que representa al dios sol en la cultura inca, región de donde proviene la cantante argentina, así lo ha explicado en varias ocasiones.

Por esa razón, en la decoración de la celebración lujosa, vemos un pequeño sol que lleva el nombre de la pequeña, resaltando su gran significado. Por ahora, no se cuentan con más detalles sobre la fiesta, y el cantante mexicano no ha compartido ninguna foto de la pequeña en sus redes sociales.