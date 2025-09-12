Moneda de 20 pesos conmemorativa con error de acuñación que incrementa su valor

Es muy cierto que en diferentes plataformas de venta en línea se puede encontrar todo tipo de objetos, aunque los más buscados son los billetes y las monedas. Estás últimas, han tomado mucha fuerza entre el público, pues desde hace un tiempo, ha crecido el número de amantes de la numismática, quienes buscan los mejores ejemplares.

Los coleccionistas y amantes de la numismática, siempre están buscando las monedas y billetes que lo que los hace únicos, detalles como errores en su acusación, que sean de una fecha conmemorativa o alguna otra cuestión que las haga únicas.

¿Cuál es la moneda de 20 pesos que todos están buscando?

Tal es el caso de la moneda de 20 pesos, que es muy cotizada entre el público, ya que fue emitida en 1993, es importante mencionar que fue la primera pieza de esta denominación. En su anverso se puede ver el Escudo Nacional, mientras que en el reverso se puede apreciar el rostro del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

¿Cuál es el error que la hace tan especial?

Algunos expertos han revelado que existen varias piezas con este error, es decir que hace que el número 2 del “20” se vea como un “8” o como un “6” invertido, aunque para muchos puede parecer algo simple, para los coleccionistas es suficiente para que los coleccionistas quieran tenerla.

¿Cuál es el valor de esta moneda de 20 pesos?

En cuanto a su precio actual, se sabe que puede valer entre los 50 pesos hasta los 480 pesos, esto va a variar dependiendo del estado en que se encuentre la moneda, aunque algunos aseguran que por el error de acuñación puede subir su precio.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

