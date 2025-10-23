Este es el significado de los colores durante el Día de Muertos, según la IA

En México, la celebración del Día de Muertos se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre próximos. Es por eso que en los días previos los ciudadanos comienzan a prepararse para una de las festividades más coloridas del país, motivo por el cual la Inteligencia Artificial (IA) ha explicado el significado de los colores en estas fechas especiales.

Día de Muertos, una celebración significativa, colorida e importante de nuestra cultura [VIDEO] El Día de Muertos está por llegar. La tradición con la que recordamos a los que ya partieron de este mundo y con la que los podemos sentir una vez más.

De acuerdo con las tradiciones mexicanas, los festejos del Día de Muertos se dividen en categorías ya que la primera jornada corresponde a Todos los Santos y la segunda a los Fieles Difuntos. Las familias colocarán sus ofrendas y decorarán altares en donde el color no faltará.

Decoraciones del Día de Muertos

La celebración del Día de Muertos en México es una tradición que reúne a las familias en torno a las ofrendas que se realizan para los familiares que ya no están. Además de los altares adornados, es muy común que las tumbas se llenen de color con flores y velas, por lo que no se resume solo a ceremonias dentro del hogar.

“Flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a los familiares fallecidos”, formarán parte de las ofrendas y decoraciones en estas fechas, precisa un informe del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sin embargo, algunos ciudadanos no saben que los colores más utilizados guardan un significado muy importante.

¿Cuál es el significado de los colores?

Durante el Día de Muertos, explica ChatGPT, “los colores tienen un significado profundo, pues cada uno representa elementos simbólicos de la vida, la muerte y la espiritualidad”. Esta Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de analizar diferentes bases de datos relacionados con las tradiciones mexicanas para poder explicar lo más importante sobre los colores que se utilizan durante las celebraciones:

