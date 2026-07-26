Encuentran sin vida a famosa influencer de 34 años; autoridades investigan el caso

El mundo de las redes sociales está de luto luego de que se confirmara la muerte de la influencer peruana Rayza Joselin Martínez Copa a los 34 años. Ella era conocida en las redes sociales como “La Chocolatita” y su fallecimiento ha causado conmoción entre sus seguidores. La noticia se dio a conocer el 23 de julio pasado en un programa de televisión, pero tiene poco que se volvió viral. Su cuerpo sin vida fue localizado en una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina, en Perú.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Rayza Martínez?

De acuerdo con la información difundida por el programa de televisión que presentó el caso, las causas de muerte se desconocen. Lo que sí se sabe es que las autoridades continúan investigando. La policía peruana mantiene una investigación en curso para descubrir lo que ocurrió con la muerte de la creadora de contenido. Es por eso que por el momento solo podemos esperar para conocer más detalles del caso.

¿Quién era "La Chocolatita"?

Rayza Joselin Martínez Copa era una influencer peruana que ganó popularidad en las plataformas de TikTok e Instagram, donde llegó a reunir cerca de 30 mil seguidores. Su contenido estaba relacionado con estilo de vida y contenido para adultos, pero sobre todo era popular por interactuar constantemente con su comunidad digital.

Información en desarrollo

Seguidores se despiden de la influencer

Mientras las autoridades continúan con la investigación, sus seguidores y personas que se enteraron de la noticia llenan de mensajes de despedida sus videos y fotografías en redes sociales. La familia y amigos han agradecido estas muestras de apoyo, mientras esperan la resolución de su caso.