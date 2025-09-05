Solo necesitas café: así se prepara la mascarilla para el cabello que esconde las canas más difíciles

En casa hay ingredientes que no solo son deliciosos, sino que también ofrecen beneficios estéticos. Muchos de ellos, presentes en la cocina, pueden convertirse en aliados para el cuidado del cabello y la piel de manera natural. El café, por ejemplo, es un excelente aliado para el cabello, sobre todo para darle fuerza y cubrir las canas de manera natural.

¿Qué beneficios tiene la mascarilla de café para el cabello?

El café no solo es una bebida estimulante, sino también un ingrediente natural que ofrece múltiples beneficios para el cuidado del cabello.

Fuente: Canva El café puede ayudar a mejorar la nutrición del cabello, aporta brillo y estimula el crecimiento.

Sus compuestos antioxidantes ayudan a proteger la fibra capilar de los daños causados por los radicales libres y factores ambientales, manteniendo el cabello más fuerte y saludable. Además, All Things Hair cuenta con otros beneficios como:



Oscurece el cabello naturalmente: Ayuda a cubrir canas o a dar un tono más profundo al cabello castaño o negro de manera temporal. Aporta brillo: Deja el cabello más luminoso y con apariencia saludable. Estimula el crecimiento: La cafeína favorece la circulación en los folículos pilosos, impulsando el crecimiento capilar. Fortalece el cabello: Refuerza los folículos y ayuda a reducir la caída del cabello. Exfolia el cuero cabelludo: El café molido elimina células muertas y residuos de productos, manteniendo el cuero cabelludo limpio. Mejora la textura: Deja el cabello más suave, manejable y fácil de peinar. Combate la caspa: Sus antioxidantes y cafeína ayudan a reducir la descamación y mantener el cuero cabelludo saludable.

Fuente: Canva La mascarilla de café en el pelo puede ser la solución a la resequedad y la falta de brillo.

¿Cómo preparar y aplicar una mascarilla de café en el pelo?

Preparar una mascarilla de café no es nada complicado; de hecho, es más sencillo de lo que muchos piensan. El portal de Vogue España, por ejemplo, comparte algunas recomendaciones básicas para elaborar y aplicar correctamente este tratamiento casero, asegurando que el cabello aproveche al máximo sus beneficios.

Ingredientes:



2 cucharadas de café molido (preferiblemente recién hecho o orgánico)

(preferiblemente recién hecho o orgánico) 2 cucharadas de aceite de coco o de oliva (opcional, para nutrición extra)

(opcional, para nutrición extra) 2 cucharadas de tu acondicionador habitual (opcional, para facilitar la aplicación)

Preparación:



Mezcla el café molido con el aceite y el acondicionador hasta obtener una pasta homogénea. Si deseas un efecto más suave, puedes disolver el café en un poco de agua caliente antes de mezclarlo con los demás ingredientes.

Aplicación:



Lava tu cabello con champú y elimina el exceso de agua con una toalla. Aplica la mascarilla sobre el cabello húmedo, desde las raíces hasta las puntas, asegurándote de cubrir todo el cabello. Masajea suavemente el cuero cabelludo durante unos minutos para estimular la circulación. Deja actuar la mascarilla entre 15 y 30 minutos. Enjuaga con abundante agua tibia y, si es necesario, lava nuevamente con un poco de champú para eliminar los restos de café.

Puedes aplicar esta mascarilla de café una vez por semana para mejorar el brillo, la nutrición y la fuerza del cabello. Evita usar café en cabellos muy claros si no deseas un tono más oscuro temporal.