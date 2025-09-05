Reportan que Piqué y Clara Chía se van a casar y esta habría sido la reacción de Shakira

Desde hace varios años, la relación que formaron Gerard Piqué y Clara Chía ha sido una de las más controversiales y polémicas en las redes sociales, pues recordemos que esta comenzó cuando el futbolista seguía viviendo con la cantante colombiana Shakira.

Sin embargo, recientemente vuelven a ser tendencia, ya que algunos medios internacionales han asegurado que la pareja se ha comprometido, un hecho que ha causado todo tipo de opiniones en las redes sociales, pues aunque han pasado varios años, los fans siguen sin apoyar su relación.

¿Cuál fue la reacción de Shakira?

Pero lo que más sorprendió al público, es que todo parece indicar que Shakira ya estaría enterada del compromiso de Gerard Piqué y Clara Chía. Esta información fue revelada por medio del canal de YouTube de Adri Tovar, donde se habló del supuesto compromiso de su expareja con la joven de apenas 26 años de edad.

Además, detallaron que el momento se dio durante una comida la cual se realizó en Barcelona, en donde Gerard Piqué y Clara Chía estuvieron acompañados de sus respectivas familias. Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado esta noticia, aunque los rumores han comenzado a crecer en las plataformas digitales.

Por si fuera poco, se detalló que este compromiso se ha dado después de que se revelara que la pareja había tenido la pérdida de un embarazo, un motivo por el cual el exfutbolista se habría replanteado el rumbo de su relación.

Y aunque se reveló que Shakira, ya tiene conocimiento de este nuevo compromiso del padre de sus hijos, se desconoce cuál ha sido su reacción ante esta gran noticia, recordemos que la cantante colombiana y Pique llevan tres años separados.

