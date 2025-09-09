Revelan la fecha del fin del mundo; así será el momento

Todo lo que inicia tiene su fin, puede considerarse como el primer argumento por el cual la humanidad se ha preguntado por el fin del mundo. Es que este es uno de los grandes misterios que existen y sobre el que se han tejido diferentes hipótesis, aunque una supercomputadora ha despertado las alarmas por su explicación.

El fin del mundo es tema de debate no solo en el ámbito de la ciencia, sino que la religión también tiene mucho que ver en esta disputa. Mientras, quienes son escépticos se aferran a otras creencias para entender qué sucederá con la vida en la Tierra y que ocurrirá finalmente con el planeta en su totalidad.

¿Cuándo será el fin del mundo?

El tema sobre el fin del mundo ha vuelto a tomar protagonismo gracias a un estudio elaborado por personal de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, y de la Universidad de Toho (Japón).

De acuerdo con lo que se ha difundido, el estudio se hizo utilizando una supercomputadora, además de modelos avanzados de cálculos matemáticos. Esto ha permitido precisar que el fin del mundo se producirá sobre el final del año 1.000.002.021, por lo que faltan aproximadamente mil millones de años para que esto ocurra.

¿Por qué llegará a su fin el mundo?

Aunque son muchas las teorías que circulan en torno a los motivos por los que el mundo llegará a su fin, el estudio revelado por la supercomputadora no pone el foco en una guerra nuclear, como señalan las principales hipótesis. La atención está puesta en el Sol.

De acuerdo con el estudio revelado, la evolución del Sol es lo que hará que la vida en la Tierra llegue a su fin. Es que esta estrella crecerá, incrementará su radiación y el calor que emite por lo que cambiará rotundamente las condiciones de nuestro planeta. La vida será imposible en el mundo bajo estas nuevas condiciones por lo que su final habrá llegado y las nuevas generaciones deberán pensar en un nuevo hogar antes de que esto ocurra.