Te encantará: con este desodorante de ambiente casero tu baño olerá rico siempre.

Si hay algo que representa un verdadero desafío en el hogar es lograr que el baño huela bien durante todo el día. Y si eres de quienes se obsesionan con los aromas, pero nunca dan con el producto ideal, existen alternativas que pueden ofrecerte tranquilidad sin demasiado esfuerzo.

Hoy destaca un desodorante natural que se convirtió en la estrella por su eficacia para neutralizar cualquier olor. Su fórmula simple, pero poderosa, lo vuelve una opción confiable, capaz de poner fin a los problemas de mal olor y mantener el ambiente agradable de forma constante. Los ingredientes necesarios son solo arroz y un aceite aromatizante.

Fuente: Canva El arroz y un aceite esencial puede ser la solución definitiva para quitar los malos olores en el baño.

Además, su elaboración resulta muy práctica: no requiere técnicas complejas ni una gran inversión. Según House Digest con un par de materiales básicos que normalmente hay en casa, puedes crear un desodorante funcional que ayuda a renovar el ambiente en pocos minutos.



Elige un frasco de vidrio limpio, puede ser uno de conservas o mermelada reutilizado. Asegúrate de que esté completamente seco para que no altere la mezcla ni reduzca la intensidad del aroma.

Llena el frasco hasta la mitad con arroz, que funcionará como base absorbente. Este ingrediente permite retener el aceite esencial y liberarlo de manera gradual, manteniendo la fragancia por más tiempo.

Agrega entre 10 y 20 gotas del aceite esencial que prefieras. Puedes optar por lavanda, eucalipto, limón o cualquier fragancia que te guste. La cantidad definirá qué tan intenso será el aroma y cuánto durará.

Cierra el frasco y agítalo suavemente para que el aceite se distribuya de forma uniforme sobre los granos de arroz. Esto garantiza que el aroma se libere de manera pareja y continua en el ambiente.

Coloca el frasco en el baño o en cualquier rincón del hogar donde quieras mantener un aroma agradable. Si con el tiempo notas que se debilita, solo necesitas agregar unas gotas más de aceite esencial y volver a mezclar.

¿Cómo usar este desodorante para baño?

Trendencias recomienda dejar el frasco abierto en el baño para que libere el aroma de manera constante. Si prefieres un olor más suave, mantenlo semiabierto o cúbrelo con un trozo de tela que permita el paso del aire. También puedes mezclar el contenido de vez en cuando para reactivar la fragancia y mantenerla más presente.

Fuente: Canva Este desodorante no solo brinda efecto en los baños, puede colocarse en cualquiera habitación de la casa.

Cuando notes que el perfume pierde intensidad, simplemente agrega unas gotas más de aceite esencial y vuelve a mezclar. Incluso puedes preparar varios frascos y colocarlos en otros espacios del hogar, como la sala, la cocina o las habitaciones, para que cada ambiente mantenga un aroma agradable.

Es importante que este preparado se coloque en un frasco de vidrio, ya que este material es neutro y no altera los aceites esenciales. En cambio, los envases de plástico pueden modificar la composición del aceite y disminuir la calidad del aroma con el tiempo, afectando su efectividad.

¿Cuál es el aceite esencial más recomendado para el baño?

Para el baño, todos los aceites esenciales funcionan, pero hay tres que destacan por encima del resto. Son los más utilizados porque dejan un aroma fresco, limpio y muy duradero, además de adaptarse muy bien a un ambiente húmedo. Estos aceites no solo perfuman, sino que también ayudan a neutralizar olores y mantener una sensación constante de bienestar en el espacio.

Fuente: Canva La esencia de limón es una de las más elegidas para terminar con los malos olores.

1. Eucalipto

Es uno de los favoritos para espacios húmedos. Su olor es fresco, mentolado y muy purificante. Ayuda a despejar el ambiente, neutraliza malos olores y aporta una sensación de limpieza inmediata.

2. Limón

Aporta un aroma cítrico, brillante y energizante. Es ideal para baños porque deja una sensación de frescura constante y ayuda a eliminar olores fuertes. Además, su fragancia combina bien con otros aceites si quieres crear mezclas.

3. Lavanda

Su perfume es suave, floral y relajante. Es perfecto para quienes buscan un aroma más delicado pero igualmente persistente. También ayuda a generar un ambiente tranquilo y armonioso, ideal para convertir el baño en un espacio más acogedor.