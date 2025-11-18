Conductora de televisión se viste de luto tras la muerte de su bebé

La famosa conductora de televisión Anmarie Camacho fue noticia debido a una trágica noticia que compartió de su vida personal y es la pérdida de su bebé. A través de las redes sociales, dejó expuesto su dolor ante sus cerca de 800,000 seguidores.

Pati Chapoy lamenta la muerte del productor Memo del Bosque [VIDEO] Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando lamentaron la muerte del productor Memo del Bosque, al destacar su gran trayectoria en la televisión.

“Te amaremos por siempre”, decía parte del desgarrador comunicado compartido por la conductora que recibió el apoyo de los internautas.

¿Cómo anunció Anmarie Camacho la pérdida de su bebé?

La locutora y conductora del mundo del entretenimiento Anmarie Camacho decidió contar su triste momento en redes sociales debido a que explicó que se ausentará por unos días de la radio y de la televisión. La famosa afirmó que “está viviendo un momento personal, muy íntimo y complicado”.

Allí explicó que sufrió la pérdida de su bebé. En un cálido y desgarrador mensaje, la conductora expresó: “Te amaremos por siempre”, junto a una imagen del cielo.

“Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar”, comenzó explicando la conductora, quien agregó: “Han pasado algunos días donde he tomado una pausa en radio, televisión y compromisos laborales, entendiendo que la prioridad es recuperarme tanto física, como emocionalmente. No es fácil, no lo será, pero les prometo que regresaré pronto”.

¿Cuántos hijos tiene Anamarie Camacho?

El bebé que perdió Anamarie Camacho era su segundo hijo. Es decir, tiene un primer hijo llamado Emmanuel, quién también tuvo un párrafo destacado en el comunicado que realizó la famosa.

“Afortunadamente el amor y la ternura de nuestro amado hijo Emanuel nos ha enseñado sonreír hasta en los momentos más difíciles, él ha sido nuestro gran maestro y por él prometemos seguir siendo los padres amorosos, felices y valientes que hemos sido ahora, con un angelito muy especial que siempre será amado y ahora nos acompaña desde el cielo”, expresó Anamarie Camacho.

Además, la conductora también se tomó el tiempo para agradecer el cariño recibido. “Agradecemos profundamente el cariño y el apoyo que siempre nos han brindado, especialmente durante la noticia de la llegada de nuestros hijos. Cada mensaje, cada muestra de afecto ha sido recibido con mucho amor y gratitud”, expresó Anamarie Camacho sobre cada una de las personas que estuvieron presentes durante todo el proceso.