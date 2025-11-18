Alfredo Adame consigue posición de poder en La Granja VIP, ¿de qué se trata?

Aunque Alfredo Adame ha sido estadísticamente uno de los granjeros que más ocasiones se ha desempeñado como peón, este día consiguió una posición privilegiada que podría influir en la toma de decisiones de esta semana.

Adame se convierte en el segundo al mando de Fabiola Campomanes

Durante el reajuste de actividades para esta semana, el Tío Pepe aprovechó un momento al final de la reunión con los granjeros para hacerle una sugerencia a Fabiola Campomanes con base en una experiencia vivida durante el último mandato de Sergio Mayer Mori como Capataz del reality show.

El Mayoral de La Granja VIP le expresó a Fabiola que sería buena idea que tuviera una persona que fungiera como segundo al mando luego de que Lolita Cortés tuviera un buen desempeño tras la asignación de Mayer Mori, hecho que emocionó a Campomanes; sin embargo, el Tío Pepe le sugirió que Alfredo Adame podría ser una buena opción debido a que ha sido peón en numerosas ocasiones y cuenta con mucha experiencia.

Fabiola bromeó con la opción de también tener "un tercero al mando" y se mostró reacia al principio, ya que señaló que tenía en mente a otros compañeros que no habían cargado con una responsabilidad similar tales como Kim Shantal, César Doroteo o 'El Patrón' Alberto del Río, pero terminó por aceptar la observación del Mayoral porque "la granja también juega".

¿Será que la posición de poder de Alfredo Adame tendrá repercusiones en las estrategias de todas las celebridades de La Granja VIP?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

