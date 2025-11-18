Adiós a lo tradicional: Estas son las nuevas tendencias en decoración para esta Navidad 2025

Estamos muy poco tiempo de que se dé inicio a una de las festividades más esperadas del año que es la Navidad. Para esta festividad es que se llevan A cabo decoraciones en las casas ya estas ciudades enteras por lo que es importante que conozca las 3 tendencias en decoración para este año y que podrás seguir usando porque son atemporales.

¿Cuál es la tendencia en decoración para esta Navidad?

Según lo que manifiestan los expertos en decoración hay 3 tendencias qué debes emplear en las decoraciones navideñas qué incluyen tonos rojos, invernal minimalista y cacao especiado.

Tonos rojos

La tendencia en cuestión lo que marca es la combinación de los diferentes matices de rojo profundo a qué incluimos lo que es el cereza, rubí y carmesí. El objetivo es poder crear una decoración poderosa y llena de impacto visual. Al utilizar esta paleta podrás ir más allá del clásico rojo con verde que se utiliza para esta fiesta y podrás lograr espacios vibrantes, dramáticos y cálidos.

Lo importante en esta tendencia es mezclar las texturas y tonos para poder generar profundidad. Ante esto puedes incorporar elementos como son las velas, los moños de terciopelo o satín y distintos accesorios textiles.

Invernal minimalista

En ese sentido los expertos se basan en los escenarios helados, el brillo del hielo y el tono suave del cielo invernal. Este tipo de tendencia lo que brinda es un estilo sereno, elegante y casi celestial por lo que es perfecto para lograr decoraciones más atmosféricas con un aire más elegante.

Pexels La cristalería es importante.

Si vas a ampliar esta tendencia lo puedes hacer mediante piezas como luces brillantes, adornos perlados, cristalería y telas con brillo. Se recomienda que utilice los acabados tornasol y traslúcidos para poder dar ese efecto mágico en tu casa.

Cacao espaciado

La última de las tendencias que se impone para esta Navidad reúne tonos neutros como canela, caramelo y otros colores cálidos que transmiten esa sensación de refugio y confort. Esto se inspira en la imagen clásica de una taza de chocolate caliente. Si lo has ampliar verás cómo tu ambiente se vuelve acogedor y envolvente.

Pexels Esto se inspira en el chocolate.

En el caso de que vayas a implementar esta tendencia se recomienda utilizar textiles neutros, superficies con acabado amaderado que aporten volumen y en la mesa piezas de cristalería en tono ámbar.

¿Cuál es el color de esta Navidad ?

Lo que manifiesto en los expertos en interiorismo y decoración para esta Navidad 2025 los tonos protagonistas son los claros como el crema, perla, café claro, entre otros colores neutros.

Por otro lado para aquellos que son amantes de los tonos vibrantes pueden elegir los distintos tonos rojos parada adaptarlo a su hogar sin perder la elegancia.