La Granja VIP México: “Yo terminé dormida en la cama de Alfredo abrazada”, Manola Díez

Hace menos de 24 horas por fin pudimos ver el gran estreno de La Granja VIP México y ha venido con TODO, pues nuestro siempre polémico Alfredo Adame y Manola Díez han protagonizaron uno de los primeros momentos picantes de esta edición que cambiará la manera en que vemos televisión.

Sin duda alguna, este par nos dará mucho de qué hablar, pues desde que Alfredo y Manola se recibieron dentro de la casa, pudimos notar una vibra diferente entre ellos, como si fuera una conexión especial, donde incluso la confianza que tienen les permitió dormir juntos de “cucharita”.

¿Alfredo Adame y Manola Díez durmieron juntos?

Esta mañana, la actriz reveló a los participantes de la Granja VIP México que durmió junto a Alfredo Ademe para protegerse del frío:

“Yo terminé dormida en la cama de Alfredo abrazada”; con estas palabras, manola reveló cómo pasó su primera noche en la Granja, donde Adame aseguró que “cucharearon” e incluso habían juntado su cama.

Adame afirmó “Y conmigo la cuchara es sopera”, ante las risas de los integrantes, le preguntaron qué signos zodiacales son, a lo que “El Golden Boy” respondió géminis al ser del 10 de junio y Díez respondió “28 de junio”, para que finalmente Alfredo cerrara con “por eso somos almas gemelas”.

¿Alfredo Adame y Manola Díez fueron pareja?

Durante la primera noche, antes de que durmieran, Adame hablaba con Teo, a quien le contaba desde cuándo conoce a Manola, explicando que la conoce desde hace 28 años, luego de que trabajaran juntos en algunas telenovelas y que con el paso de los años se hicieron amigos.

Cuando Alfredo se refiere a Manola y él tienen algo especial: “Es que somos almas gemelas, somos igual de locos”, e incluso se les ha visto muy juntos en estas primeras horas, donde se ha visto que tienen un pacto y uno está al pendiente del otro.

¿Qué nos deparará La Granja VIP México? ¡No te pierdas este increíble reatlity show!