Tormenta Invernal: Conoce las diferencias entre la influenza, la gripe y un resfriado

Las autoridades relacionadas con el clima en México confirmaron la llegada de la Tormenta Invernal al país, hecho que, en consecuencia, generará el descenso de las bajas temperaturas, lo cual puede ocasionar una serie de enfermedades, sobre todo, en los más chicos y grandes del hogar.

Dentro de estas enfermedades e infecciones destacan algunas como la influenza, la gripe y el resfriado, mismas que suelen confundirse con facilidad debido a lo similares que son. En ese sentido, luce interesante conocer cuáles son las principales diferencias entre estas en medio de la Tormenta Invernal.

¿Cuáles son las diferencias entre la influenza, la gripe y un resfriado?

De acuerdo con ABC Noticias, la influenza no es más que una forma elevada o grave de la gripe, la cual es causada por cepas relacionadas a este virus. Dentro de sus síntomas aparece la dificultad para respirar, un dolor marcado en el cuerpo, náuseas o vómitos, fiebre, debilidad, congestión nasal y dolor en el pecho.

El resfriado, por su parte, es una infección viral leve que suele afectar a las vías respiratorias exteriores; es decir, una infección menos preocupante que la influenza. En Temporada Invernal esta enfermedad es muy común, y entre sus características destacan la tos leve, fiebre baja, estornudos y congestión nasal, cuya duración va de los 5 a los 7 días.

Finalmente está la gripe, una enfermedad que está entre las dos antes mencionadas y que afecta al cuerpo y a las vías respiratorias. Por ello, sus características van desde el dolor muscular y de cabeza hasta el cansancio extremo, fiebre repentina y una tos que persiste con el paso de los días.

Tormenta Invernal: ¿En qué momento es conveniente asistir al doctor?

Los especialistas consideran prudente asistir al doctor en el momento en que se sienta el primer síntoma para que sea un doctor quien confirme qué enfermedad padeces. Recuerda que la Temporada Invernal, y en consecuencia la temporada de frío, se mantendrán en México durante los próximos meses.