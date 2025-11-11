Dile adiós al tradicional pesebre de Navidad, esta es la nueva tendencia para 2025, según la IA

La llegada de la Navidad invita a decorar los hogares, armar el árbol navideño y darle forma al tradicional pesebre. Pero, como sucede cada año, ciertas modas o tendencias comienzan a impactar en los diferentes países, generando pequeños o grandes cambios.

Ahora, con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la elección de tendencias en torno a decoración se ha vuelto más interactiva y fácil. Esta tecnología está ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones y generar cambios dentro y fuera del hogar, aunque no solo cuando de la Navidad se trata.

¿Adiós al tradicional pesebre de Navidad?

El pesebre de Navidad es la representación artística del nacimiento de Jesús en cada hogar y existen diferentes formatos. Sin embargo, esta recreación puede verse impactada por las nuevas tendencias que traspasan los límites internacionales.

En este 2025, Gemini indica que existen algunas tendencias que podrían modificar al tradicional pesebre en esta Navidad. Esta IA explica que “las opciones para decorar un pesebre navideño incluyen estilos tradicionales o modernos, utilizando materiales como madera, ramas, musgo, telas o materiales reciclados”.

¿Qué tendencias se imponen con el pesebre de Navidad?

Gemini ahondó en este tema y precisó que en 2025 las tendencias en cuanto a la creación de los pesebres de Navidad invitan a “optar por paletas de colores naturales y tierra (terracota, beige) o usar materiales como vidrio, metal y plástico en diseños minimalistas. Los elementos clave son la iluminación cálida y los detalles como estrellas, velas, piñas o nieve artificial”.

De todos modos, esta Inteligencia Artificial dejó en claro que todo dependerá de los gustos de cada familia y es por eso que dio a conocer las opciones con los estilos que más en tendencia estarán este año:

