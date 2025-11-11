Maquillista acusa a Violeta Isfel de maltratarlo en una sesión de fotos: “Eres un pe…”

La actriz Violeta Isfel, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se la acusara de maltratar a un maquillista. La mujer que es conocida por su papel como “Antonella” en la telenovela infantil 'Atrévete a Soñar',habría hablado de una manera grosera al trabajador en una sesión de fotos.

El maquillista en cuestión es Leonardo Reséndiz, quien dice que fue insultado por parte de la actriz, quien ya había llegado con actitudes groseras y lo insultó con palabras altisonantes.

Violeta ya había sido acusada de violencia por otros maquillistas en ocasiones anteriores. Leonardo en este caso ha relatado el episodio que había vivido con la actriz.

¿Qué insulto le dijo Violeta Isfel al maquillista?

Según lo que manifestó Leonardo Reséndiz a una entrevista de espectáculos, el hecho ocurrió hace dos años en una colaboración para la portada de una revista que además de ella participaron otras figuras del espectáculo: Violeta Isfel, Rodríguez, Maya Zapata y Mariazel.

El maquillador relató que la actriz fue muy grosera insultándolo con groserías, esto dijo Leonardo Reséndiz de Violeta: “Eres un pende...", durante un cambió de maquillaje. Dada la situación es que los insultos dejaron sorprendido al hombre debido a que cuando llegó la actriz le había dicho "Nunca me habían maquillado tan divino", expresó.

Para el fue muy sorprendente el cambio de actitud que tuvo la artista ya que no se esperaba ese trato tan cambiante, por último agregó que hizo un "berrinche",

por la comida, calificándola como un comportamiento "pesado".

"Me dijo: ‘Eres un pen..., no sirves para esto. ¿Quién me lo trajo? Yo quiero gente profesional. No sé por qué me traen este tipo de personas", añadió la actriz. Debido a lo que estaba pasando es que las mujeres que estaban allí apoyaron al maquillista como una forma de evitar que la confrontación fuera más grande.

