Así puedes conseguir un préstamo de Fonacot para el Buen Fin 2025: ¿Cuáles son los requisitos?

El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), está ofreciendo créditos especiales para que los afiliados puedan sacar provecho de las ofertas del Buen Fin 2025.De esta manera están prestando dinero para que puedan comprar productos de todo tipo e incluso pagar deudas.

Cabe destacar que el Buen Fin es una iniciativa que se desarrolla todos los años, que tiene como objetivo poder impulsar el comercio, reactivar la economía interna del país y beneficiar a los consumidores con los precios "más bajos" del año y facilidades de pago.

Para este 2025, la fecha pautada es del 13 al 17 de noviembre. Fonacot ha manifestado que los créditos especiales se depositan, incluso el mismo día del trámite, en la cuenta bancaria de los trabajadores y pueden utilizarlos en lo que lo necesiten adquirir durante el Buen Fin 2025.

¿Cuáles son los requisitos de los créditos especiales del Fonacot?

Como mencionamos anteriormente, el Buen Fin 2025 está próximo a llevarse a cargo por lo que el Fonacot ha informado que ampliará el horario de atención de sus sucursales hasta el 15 de noviembre para que trabajadores afiliados puedan tramitar a tiempo los créditos especiales para esta temporada de ofertas.

Los requisitos solicitados son los siguientes:



Estar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot.

Ser mayor de 18 años.

Tener antigüedad mínima de seis meses en el trabajo actual. En caso de ser trabajador eventual, tener un máximo de cinco días hábiles de baja entre cada centro de trabajo.

Número de teléfono para realizar una llamada de validación.

Dos referencias personales con número telefónico.

Correo electrónico personal.

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante

Agenda una cita y obtén hasta 4 meses de tu sueldo

Los trabajadores interesados en los créditos especiales del Fonacot deberán realizar su preregistro en este enlace, en donde también deberán agendar una cita para concretar la solicitud del préstamo.

El horario en que se brindará servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 16:00 horas hasta el 15 de noviembre. Preparate para el Buen Fin.

