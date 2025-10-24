Iker el Millonario se viste de luto tras inesperada muerte

Las redes sociales de Iker “El Niño Millonario” se han convertido en una plataforma de silencio y luto luego de que el pequeño confirmara la muerte de su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García. El creador de contenido mexicano está recibiendo el afecto de sus seguidores y conmovió con su mensaje de despedida.

Iker “El Niño Millonario” no ha dejado de sumar seguidores luego de saltar a la fama por los videos que comparte en sus redes sociales y por haber sido parte del videoclip de la canción “Mañana será bonito”, de la cantante colombiana Karol G.

¿Cómo informó la muerte de su madre Iker el Millonario?

Fue durante la mañana de este viernes que Iker “El Niño Millonario” utilizó sus redes sociales oficiales para dar a conocer una desgarradora noticia. Su madre Miriam Guadalupe Arizpe García, a quien llamaba “Lupe”, falleció por causas que no han sido informadas.

El pequeño creador de contenido publicó una serie de fotografías en donde aparece junto a su madre compartiendo diferentes momentos y en donde ambos se ven sonriendo y muy felices. La muerte de la madre de Iker “El Niño Millonario” ocurrió días después en que el pequeño celebrara sus 9 años de edad, algo que también difundió en sus redes.

Dolor compartido de Iker el Millonario

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso, gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones MI LUPE”, se lee en el posteo que la familia del creador de contenido hizo en sus redes sociales.

La triste noticia rápidamente ha impactado en los seguidores de Iker “El Niño Millonario” que no han dudado en expresarles sus condolencias y enviarles mensajes de cariño. El dolor del niño oriundo de Nuevo León es compartido por quienes conforman su fandom, motivo por el cual las muestras de afecto se han multiplicado en las últimas horas.