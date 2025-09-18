Aplica este truco casero y elimina la suciedad de tu gato del piso fácilmente

Son muy pocos los hogares en donde no existen las mascotas. En la mayoría los perros y los gatos figuran entre los más elegidos y son considerados como integrantes de la familia. Cuidar de su salud resulta muy importante, al igual que prevenir enfermedades en quienes habitan en el hogar por lo que un truco casero para limpiar la suciedad de tu gato se convierte en un gran aliado.

¡Esta nueva dieta podría mejorar la Salud de tus Mascotas! [VIDEO] Te presentamos el Alimento Barf... ¿Ya lo conocías?

En el caso de los gatos, aunque pueda tener su propio arenero es posible que orine en distintos lugares dentro de nuestra casa. Sin ahondar en los motivos que pueden llevarlos a este accionar, resulta indispensable una adecuada higienización del piso en donde está la suciedad de nuestra mascota.

Motivos por los que un gato orina fuera del arenero

Aunque ante el accionar de los gatos de orinar fuera de su arenero se aconseja la consulta con un especialista, por lo general se trata de una cuestión de conducta, preferencia o enfermedad. Por lo tanto, puede señalarse como algo común que nuestra mascota decida hacerlo en el piso de nuestro hogar.

#ComportamientoFelino #CuidadoDeGatos #SaludAnimal #ConsejosDeGatos #Mascotas ♬ original sound - Datos Animalesz @datos.animalesz Muchos piensan que los gatos orinan por venganza, pero en realidad esto no es así. Te contamos las razones detrás de este comportamiento, que van desde el estrés por cambios en su entorno hasta posibles problemas de salud como infecciones urinarias. También te damos consejos para ayudar a tu gato y evitar que esto suceda. ¡Comparte esta información y cuida a tu amigo peludo! 💡 #Gatos

Desde la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales remarcan que este tipo de comportamientos puede estar ligado a factores como infecciones urinarias, estrés, arenero sucio, cambios dentro del hogar o arena inadecuada. Además, puede tratarse de la demarcación territorial que los gatos traen impresa en su ADN.

¿Cómo limpiar la suciedad de gato del piso?

Más allá de la suciedad por sí misma, el olor de la orina de los gatos es muy fuerte y puede ocasionar enfermedades en las personas. Por lo tanto, muchas recurren a elementos de limpieza como la lavandina o el vinagre, pero se trata de elementos que podría no cumplir con el objetivo buscado y hasta afectar nuestra salud.

Es por eso que expertos afirman que el mejor truco para limpiar la suciedad que los gatos ocasionan en el piso es absorbiendo la orina con papel, y luego lavando el piso con una mezcla de agua y vinagre blanco. El próximo paso será espolvorear bicarbonato de sodio y, finalmente, emplear limpiadores enzimáticos ya que contienen enzimas y bacterias que descomponen los compuestos de la orina y ayudan a neutralizar mejor los olores y las manchas.

