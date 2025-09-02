Vidente predice sismos en septiembre 2025: ¿Cuándo y a qué hora?

La vidente cubana Mhoni Vidente ha vuelto a quedar en el centro de la escena al dar a conocer predicciones que despertaron alarmas en quienes confían en sus afirmaciones. Remarcó que durante el mes de septiembre se producirán sismos y huracanes que pondrían afectar a países con costas en el Atlántico y el Pacífico.

Aunque algunas personas no crean en los poderes de las personas que se desempeñan como videntes, es notable la preponderancia que tiene desde hace años el trabajo que viene realizando Mhoni Vidente. Su nombre es ampliamente conocido en todo el continente americano debido a su exposición pública y las predicciones que ha ofrecido sobre distintos temas de interés.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre los sismos?

Con el inicio del mes de septiembre, es muy común que quienes siguen creencias como la Astrología, la Numerología y el Tarot lleguen hasta estos buscando saber cómo los sorprenderá el nuevo mes. En este marco, Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones y no han sido las mejores.

Es que la vidente cubana señaló que avizora un mes de septiembre en el que los sismos serán protagonistas, aunque aclaró que no serán catastróficos ya que “nada más en cuestiones de mover las energías”. Mhoni Vidente aconsejó elevar oraciones y remarcó que estos con los movimientos telúricos vendrán cambios positivos para México y los países latinoamericanos.

¿Cuándo ocurrirán los sismos?

Las expresiones de la vidente cubana han impactado fuertemente en quienes creen en sus poderes y mucho más en quienes tienen temor a los sismos. Pero ahí no acaba todo ya que Mhoni Vidente reveló un dato más sorprendente y es que precisó las fechas en que estos temblores ocurrirán.

La vidente indicó que los días 7, 19, 21 y 27 de septiembre “son claves porque es cuando se juntan las energías fuertes en México y vienen movimientos sísmicos”. Así Mhoni Vidente tomó relevancia nuevamente con sus afirmaciones y, como se mencionó anteriormente, también expresó que habrá cuatro huracanes que podrían causar fuertes daños en República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Tampico, Yucatán y Texas, por lo que habrá que esperar para saber si se cumplen sus visiones y, por las dudas, tomar nuestras precauciones.