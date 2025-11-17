Anna Ferro abre el testamento de Fernando del Solar y esto pasó con los hijos del actor

Anna Ferro fue la pareja de Fernando del Solar durante mucho tiempo, hasta que el importante conductor falleció, dejando una carrera y legado importantes. Después de 3 años desde su fallecimiento, se hizo la lectura del testamento, dejando en claro a quiénes se iban a destinar sus bienes.

Anna Ferro comparte video de Fernando del Solar

La esposa del conductor fallecido, ante una exclusiva entrevista, dejó en claro si quedaron desprotegidos los hijos de Fernando e Ingrid Coronado. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué fue lo que pasó y explicó sobre el tema.

¿Quién se quedó con la herencia de Fernando del Solar?

Anna Ferro, en una entrevista realizada por Sale el Sol, detalló que hace un par de semanas se hizo la lectura del testamento de Fernando del Solar, después de 3 años desde que falleció. Explicando que dentro de dicha lectura, en los juzgados tenía que estar presente Ingrid Coronado, pero que ella no se presentó, en su lugar estaba Emiliano López Coronado.

Dentro del documento mencionó que los hijos del conductor no quedaron desprotegidos, al contrario, a ellos y a sus respectivos padres obtener una buena suma, explicando que antes de su muerte dejó todo listo para que a ellos no les faltara nada.

Sin embargo, Anna detalló que dentro de los beneficiarios Ingrid Coronado no fue incluida en el testamento, siendo una importante noticia que sorprendió a todos. La terapeuta solicitó que Coronado respete la última voluntad del difunto esposo.

¿Cuántos años duró Fernando del Solar con cáncer?

Durante el 2012, a Fernando del Solar le diagnosticaron con cáncer de pulmón, un momento que para él fue muy complejo sobrellevar la terrible noticia, pero eso no lo detuvo a seguir su vida y dar inicio a una fuerte lucha. Fueron 10 años que batalló con la terrible enfermedad.

El 30 de junio del 2022, se anunció que el conductor había fallecido, situación que conmocionó al mundo de la farándula, al ser una personalidad muy querida y respetada por sus colegas y por el público que lo veía en la televisión. Ahora ya sabemos que los hijos del conductor no quedaron desprotegidos, gracias a las declaraciones de Ana Ferro.