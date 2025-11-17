Quiénes NO pueden competir para ser El Capataz de la sexta semana de La Granja VIP

Estamos muy cerca de saber quién será la granjera o granjero que se quedará con el rol de El Capataz en la sexta semana de La Granja VIP. En esta ocasión, por primera vez tú como público podrás participar en la elección. Pero, aun así, hay algunos granjeros que no pueden formar parte de la competencia y a continuación te decimos quiénes son.

Los peones no pueden participar en la competencia para ser El Capataz

La regla general indica que los peones no pueden formar parte de la competencia para ser El Capataz de la semana, pues su rol exige que duerman en El Granero; esto va en contra de los privilegios de la Habitación del Capataz. Además, el martes se elige a un granjero y a un peón para enfrentarse en El Duelo; como El Capataz es inmune a la nominación, no podría participar en esa competencia ni mucho menos designar quiénes sí.

En la sexta semana, los peones son Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Ellos no pueden competir.

Sin embargo, esta mañana de lunes Eleazar ha estado proponiendo que también los peones pudieran ganar el rol más codiciado del reality show.

En la sexta semana, TÚ DECIDES quién podrá ser El Capataz

Sin contar a los peones, durante este lunes puedes votar para determinar quiénes serán los dos granjeros que se enfrentarán en el duelo para ser El Capataz. Puedes repartir tu apoyo entre El Patrón, Fabiola Campomanes, Kim Shantal, La Bea, Lis Vega y Sergio Mayer Mori.

Para emitir tus votos puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para dar y, si contestas una encuesta muy breve, recibes 10 votos extra.

Este lunes, durante el Programa En Vivo, sabremos quién es la granjera o granjero que liderará a sus compañeros en los próximos días. A partir de ese momento se abre de nuevo la votación para definir quién será el Invitado en la Habitación del Capataz.