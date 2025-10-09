Guía paso a paso para escanear tus documentos en WhatsApp y convertirlos a PDF

WhatsApp sigue actualizándose a los cambios que exigen sus usuarios y a la nueva normalidad que el país vive desde hace algunos años a raíz del Covid-19. Ante esta situación, recientemente se ha dado a conocer un método fácil y sencillo para escanear documentos a través de esta app y convertirlos a PDF.

Los documentos PDF se han vuelto los más utilizados y solicitados no solo en cuestiones de CV’s, sino también para ofertas de trabajo, contratos y cuestiones laborales. Dicha situación se ha visto en los grupos de trabajo de WhatsApp, aplicación que permite escanear documentos y convertirlos a este producto.

¿Cómo escanear documentos en WhatsApp y convertirlos a PDF?

Lo primero que tienes que saber es que esta función ya se encuentra disponible en las dos plataformas, tanto en iOS como en Android. Ante esto, WhatsApp brinda la posibilidad de escanear varias páginas para, posteriormente, enviarla a tu contacto o a un grupo de estos mediante un documento PDF.

Lo primero que tienes que hacer es tocar el ícono del clip que se encuentra en el cuadro del mensaje para, posteriormente, seleccionar la opción Documento. Aquí, tendrás que elegir Escanear Documento del menú y, después, capturar cada una de las páginas que necesitas, ya sea a través del modo manual o desde el apartado automático brindado por WhatsApp.

El siguiente paso será ajustar cada uno de los bordes a través de la aplicación de filtros o, bien, la rotación de las imágenes de acuerdo con tu agrado. Por último, tendrás que confirmar tus movimientos en OK y escribir el comentario que desees que el nuevo formato PDF tenga antes de ser enviado a tus contactos.

¿Qué pasa si no ves la opción de escanear documentos en tu WhatsApp?

En algunos dispositivos es común que esta opción de escanear documentos aún no se encuentre habilitada. Si este es tu caso, lo único que tienes que hacer es actualizar tu WhatsApp a través de la tienda de aplicaciones, movimiento que podría ayudar a que los documentos sean visibles a partir de ese momento.