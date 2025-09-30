WhatsApp: Guía paso a paso para enviar “live photos” de forma sencilla

El 2025 se ha convertido en uno de los años más importantes en la historia reciente de WhatsApp, y esto se debe a la cantidad de actualizaciones que ha tenido en beneficio a sus millones de usuarios. Una de estas guarda relación con la forma en cómo enviar “live photos”. ¿Quieres conocer más al respecto?

La intención de WhatsApp es mejorar, día a día, la experiencia de los usuarios a través de formas más claras, concretas y sencillas de utilizar su aplicación. Esta situación ha llegado a las ya conocidas “live photos” o fotos en movimiento, las cuales se han vuelto por demás populares en las últimas semanas.

¿Cómo enviar “live photos” a través de WhatsApp?

Lo primero que tienes que saber es que esta herramienta de Meta se incluye tanto en Android como en iOS. Una vez dicho lo anterior, la foto mandada conservará cada una de sus características, entre las que destaca el tamaño, movimiento y audio establecido previamente en WhatsApp.

Lo único que tienes que hacer es capturar una imagen un segundo antes y después para, con ello, tener un breve clip con el movimiento y el sonido adecuado. Una vez realizado este hecho, lo único que tendrás que hacer es mandarlo al contacto que deseas que lo tenga.

Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido por WhatsApp, esta nueva función permite compartir la vida tal y como es en realidad, agregando apartados de movimiento, luz y sonido. Se espera, entonces, que la nueva actualización genere un debate interesante entre los usuarios de esta aplicación.

¿Qué son las “live photos” y por qué se han vuelto tan populares?

Las “live photos” no son más que fotografías en movimiento que se pueden crear a través de cualquier smartphone. Se trata, entonces, de capturar un segundo antes y después una fotografía para que esta luzca en completo movimiento, por lo que también es conocido como un clip de video breve entre la comunidad contemporánea.