Así destapó Ricardo Pérez que tiene un hijo: ¿lo sabe Susana Zabaleta?

Ricardo Pérez, el standupero e integrante del podcast “La Cotorrisa”, en los últimos días se ha encontrado en el ojo del huracán. Todo empezó con la parodia que hicieron, donde se burlan de la forma en que trabajan los medios de comunicación de farándula.

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella TV Azteca [VIDEO] Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Siendo motivo suficiente para que, ante cualquier provocación, se inicien fuertes rumores a su persona, poniendo en riesgo la relación con Susana Zabaleta. En uno de sus videos, se difundió el rumor sobre la presencia de un hijo. A continuación, te detallaremos toda la información que se sabe.

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Pérez?

En el “Anecdotario 318” de La Cotorrisa, en el video, Ricardo Pérez habla sobre cómo sus compañeros acudieron para entrevistar a los reporteros que estaban ahí, una situación que provocó mucho malestar entre los usuarios. Aprovechando el momento para seguir criticando la forma en que actuaron los medios de comunicación.

Dentro de esa plática, explica que los medios aprovechan la situación dentro de un año para inventar nuevos rumores que afecten su imagen y carrera dentro de la comedia, creándoles un hijo que nadie conoce o agregando 7 supuestas amantes.

Fue en el minuto 11:34 cuando aprovechó Ricardo para decir que tenía un hijo con una fan, mencionando que hablaba igual que él. Claramente, todo se trataba de una completa mentira, solamente lo decía para criticar al mundo de la farándula sobre cómo ha actuado en los últimos días.

¿Por qué inició el pleito de Ricardo Pérez con la prensa?

Todo el pleito entre Ricardo Pérez y la prensa, empezó cuando el comediante llegó al aeropuerto de la CDMX con Susana Zabaleta, por lo que fueron abordados por los periodistas de espectáculos. Ante el gran número de periodistas, provocaron el tropiezo de la cantante, situación que causó un fuerte disgusto, por lo que empezó una ligera discusión con ellos.

Ante tal situación, optó por hacer la comedia donde se burlan de los medios de espectáculos. Elemento visual que ha provocado el enojo de varios conductores de programas de chismes. Haciendo que el comediante mexicano sea foco de constantes chismes falsos, que van desde supuestas infidelidades, hasta coqueteos con otras personas mientras está con Susana Zabaleta, información que ya ha sido desmentida.