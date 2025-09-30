Atletas de Exatlón México muestran su mejor versión y apoyan a víctimas de inundaciones

La fuerza de los atletas de Exatlón México no se queda en los circuitos de competencia. En medio de las recientes inundaciones que afectaron a varias comunidades en México, dos exparticipantes del reality, Omar “El Negro” Esparza y Osirys López Escobedo, se han sumado a las acciones de ayuda mostrando una faceta solidaria que conmovió a sus seguidores.

¿Cómo apoya Omar “El Negro” Esparza a los afectados por las lluvias?

El exfutbolista Omar “El Negro” Esparza, recordado por su paso en la sexta temporada con el Equipo Famosos, utilizó sus redes sociales para difundir campañas de recolección de víveres en Tototlán, Jalisco, su lugar de origen. Desde agua embotellada hasta artículos de higiene personal, “El Negro” Esparza compartió puntos de acopio y exhortó a sus seguidores a unirse a esta causa.

El campeón con Chivas en el fútbol profesional mostró que su compromiso con la comunidad sigue vigente, esta vez fuera de las canchas. Su llamado a la acción permite que cientos de usuarios se informen y repliquen la información, lo que refuerza el poder de influencia que los atletas de Exatlón México mantienen incluso después de su paso por el programa.

Omar “El Negro” Esparza en sus historias de Instagram

¿Qué está haciendo Osirys López en Nezahualcóyotl?

Otro caso es el de Osirys López, participante del Equipo Conquistadores en la Temporada 5, originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde sus plataformas digitales, Osirys documenta la situación de las calles y casas inundadas en su municipio, además de las labores de rescate y limpieza que se están realizando.

Con imágenes y mensajes directos, el “Faraón de Neza” busca visibilizar la magnitud de la emergencia y motivar a que más personas se unan al esfuerzo colectivo. Su voz se ha convertido en un eco de quienes hoy necesitan apoyo para salir adelante tras perder parte de su patrimonio.

Más allá de las medallas y los triunfos televisivos, los atletas de Exatlón México son referentes de disciplina y resiliencia. Cuando utilizan su influencia para causas sociales, logran generar un impacto que trasciende las pantallas. Tanto Omar Esparza como Osirys López son ejemplo de cómo la comunidad Exatlón se mantiene cercana a la gente en los momentos más difíciles.