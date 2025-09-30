Ella Bucio quiere hacer historia en Exatlón México: siete datos que no sabías de la campeona del parkour

La novena temporada de Exatlón México arrancó con nuevos rostros que han despertado gran expectativa entre los seguidores. Entre ellos está Ella Bucio, reconocida como pionera del parkour femenino en México y una de las competidoras más esperadas por su carisma, disciplina y trayectoria internacional. Más allá de sus medallas, hay aspectos de su vida que pocos conocen y que muestran por qué es considerada una atleta excepcional.

1. Tiene una carrera paralela como doble de acción

Antes de brillar en el parkour, Ella participó como doble de riesgo en producciones de gran popularidad, como la serie Rosario Tijeras. Su habilidad para realizar acrobacias la llevó a integrarse en escenas de acción que requerían destreza, fuerza y precisión. Todo ello gracias a sus años como gimnasta.

2. Aprendió a manejar el arco y la flecha

Su carrera como doble también la acercó a disciplinas poco comunes en su trayectoria deportiva. En uno de sus entrenamientos, tuvo que perfeccionar el uso del arco y la flecha, una experiencia que complementó sus habilidades y le abrió camino en proyectos audiovisuales que exigían realismo.

3. Comenzó su carrera deportiva con la gimnasia

Durante su infancia y adolescencia, Ella fue gimnasta de alto rendimiento. Aunque dudó mucho cuando decidió dejarlo, hoy reconoce que esos años de entrenamientos intensos marcaron la base de su éxito actual. Esa formación le dio la disciplina y la técnica que hoy aplica en el parkour y que la han llevado a lo más alto de competencias internacionales.

4. Es enemiga de las armas, pero una profesional en su manejo

Aunque ha tenido que entrenar con armas para algunas de sus actividades como doble de riesgo, la atleta ha confesado que no disfruta utilizarlas. Aun así, su profesionalismo le permitió dominarlas, con lo que demuestra su capacidad de adaptarse a cualquier reto.

5. El parkour llegó gracias a una amistad

La deportista reveló que fue un amigo, Mauricio López, también participante de Exatlón México, quien la motivó a empezar a entrenar parkour. Inicialmente, dejó la disciplina por cuestiones personales, pero una conversación con otro compañero “le picó el orgullo” y la hizo regresar ese mismo día a entrenar, en lo que fue el inicio de su carrera internacional.

6. Sus perros son sus compañeros de entrenamiento

Ella es amante de los animales y suele ejercitarse acompañada por sus perros cuando le es posible. Más que simples mascotas, forman parte de su rutina diaria y de su filosofía de vida, pues siempre ha defendido la adopción como una forma de darles un hogar.

7. Tiene una hermana también dedicada al deporte

Ella tiene una hermana llamada Simone Bucio Dovali. Aunque se enfoca en otras áreas, el deporte y el apoyo familiar son una constante en la vida de la atleta.

Estos datos demuestran que Ella Bucio no es una competidora común; su trayectoria y su mentalidad la convierten en una rival formidable en la novena temporada de Exatlón México.