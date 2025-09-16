Cuánto cobra Alfredo Adame por enviarte un saludo con insultos en video: ¿caro o barato?

Aunque su nombre siempre ha dado de qué hablar por pleitos callejeros y frases virales, Alfredo Adame encontró la forma de capitalizar su fama de broncudo: vender saludos en video con insultos incluidos. Sí, tal como lo lees. Lo que antes era motivo de memes y controversias, ahora es una fuente de ingresos para el conductor, modelo y actor de telenovelas, quien recientemente fue confirmado para participar en ‘La Granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca.

Durante su fallida campaña como candidato a diputado federal por Tlalpan en 2021, Adame se volvió tendencia por sus enfrentamientos con personas que lo retaban en la calle. Pero en lugar de pelear con la fama, decidió abrazarla. “Pensé: voy a capitalizar esto”, dijo en entrevista reciente con Matilde Obregón.

¿Cuánto cuesta un saludo grosero de Alfredo Adame?

Lo curioso es que no se trata de cualquier saludo. Lo que vende son groserías personalizadas, mentadas con nombre y apellido que puedes regalar a un amigo, jefeAL o ex, según se te antoje.

Inicialmente, Alfredo Adame cobraba 30 dólares (unos 560 pesos mexicanos) por cada video, pero cuando un empresario estadounidense vio el potencial del negocio, le propuso subir el precio a 100 dólares.

Aun así, el polémico conductor decidió dejarlo en 40 dólares (alrededor de 750 pesos mexicanos), para que sus fans jóvenes puedan dividir el gasto.

“Entre tres chavos hacen una vaquita y si los pongo en 100 dólares, no van a poder hacerlo”, explicó el actor. Actualmente, según contó, sigue grabando hasta 100 saludos al día, y además está trabajando en su propia plataforma para ofrecer estos videos sin intermediarios.

¿Quién compra saludos groseros de Alfredo Adame?

Pese a lo que muchos puedan pensar, su público no es el mismo que veía novelas en los 90. Adame asegura que ahora lo siguen jóvenes de entre 15 y 28 años, quienes lo ven como un alma libre, irreverente, y hasta un personaje cómico.

Este tipo de saludos han sido todo un éxito en plataformas como Famosos.com, donde Adame era uno de los pocos que lograba vender diariamente, a diferencia de otros famosos que apenas lograban mover uno o dos.

La nueva red de saludos que lanzará próximamente le permitirá invitar a más celebridades a sumarse al modelo, con tarifas y estilos que puedan personalizar según su personalidad.