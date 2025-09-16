VIDEO: Cayetana, la nieta de Alejandro Fernández da “El Grito” en concierto en Las Vegas del 15 de septiembre y se vuelve viral

La noche de este 15 de septiembre, Cayetana, la nieta de cuatro años del cantante Alejandro Fernández sorprendió a propios y extraños cuando “dio el Grito” en la ciudad de Las Vegas en lo que fue descrita como una noche muy mexicana.

“El Potrillo”, de 54 años, ofreció una velada especial este 15 de septiembre, donde interpretó temas icónicos de su difunto padre Vicente Fernández como “México lindo y querido” o “Guadalajara”, durante esta fecha de su gira ‘De Rey a Rey’, aunque uno de los momentos más destacados fue la intervención de su nieta.

¿Cómo dio “El Grito” la nieta de Alejandro Fernández?

Durante el concierto de Alejandro Fernández, el artista compartió escenario con su hija Camila y a su vez se sumó su nieta de cuatro años llamada Cayetana, quien terminó por protagonizar un emotivo momento familiar.

Una vez que subió su madre Camila le preguntó a Cayetana qué es lo que iba a decir al público, a lo que la pequeña, gritó: "¡Viva México cabrones!”, dando un momento tan emotivo como divertido para todos los asistentes.

Los fuertes aplausos se hicieron notar en el recinto y las sonrisas por los cantantes, la cuál pasaron a carcajadas cuando la menor declaró que fue su mismo abuelo quien le enseñó ese grito y que le daba permiso de decirlo aunque su mamá no.

Tras este momento, Alejandro declaró lo siguiente: “Hay dos Fernández que siempre vamos a estar defendiendo la música mexicana donde quiera que se nos abra una ventanita y dejando a México bien en alto”.

¿Quién es la nieta de Alejandro Fernández?

Cayetana es la hija de Francisco Barba y Camila Fernández Guinart, quien también es la hija menor de “El Potrillo” y América Guinart.

La pequeña Cayetana , quien actualmente tiene cuatro años es la primera de las tres nietas de Alejandro Fernández, misma que aparentemente continúa con el legado de la familia Fernández dentro de la música.