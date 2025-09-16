Esto publicó Susana Zabaleta, tras estallar rumores de INFIDELIDAD de Ricardo Pérez hacia ella

A un día de que se viralizara un supuesto escándalo de infidelidad por parte de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta, la cantante y actriz ya ha vuelto a publicar en Instagram. Y, al parecer, ella no está dispuesta a creer lo que dicen en redes sociales.

Susana Zabaleta publica video con Ricardo Pérez, tras destaparse supuesta infidelidad

La intérprete publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en tono informal tomado durante su celebración del 15 de septiembre, donde entre los invitados estaba Ricardo Pérez y los hijos de la cantante, Matías y Elizabetha Gruener. En el clip, comienzan a anunciar las próximas fechas en que cada uno tendrá presentaciones. Susana parece estar sentada junto a su pareja y hablan con completa normalidad.

En sus historias también subió la foto de una reunión que disfrutó en su noche mexicana, donde se le ve abrazando a Ricardo y ambos están muy sonrientes. “Qué gran noche. Pozole, tequila, amigos y mucho amor”, escribió.

Crédito: Instagram. @susanazabaleta

Aunque estas publicaciones son muy sencillas, con ellas parece que Susana Zabaleta está haciendo a un lado cualquier rumor de una fractura en su relación con Ricardo Pérez. Recientemente en un podcast se dijo que el comediante le ha escrito a una exnovia, la influencer Samii Herrera, mientras ya estaba en su relación con Susana.

Hace unos días la pareja protagonizó un desagradable momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: Ricardo se molestó con la prensa de espectáculos cuando Susana estuvo a punto de caer al suelo mientras los seguían para entrevistarlos.

Antes de eso se había viralizado un video de la pareja en un evento donde Ángela Aguilar se presentó y supuestamente Susana la había observado con desagrado.

En meses pasados Susana Zabaleta ha hecho dolorosas declaraciones sobre su relación con Ricardo Pérez, a quien le lleva 30 años. Ha dicho que “el amor tiene caducidad” y que por esta razón su vínculo ha sido muy intenso.