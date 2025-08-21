Muere Xava Drago, vocalista de CODA, a los 54 años

Este jueves, el mundo de la música se enlutó al conocerse la triste noticia sobre la muerte de Xava Drago, vocalista de CODA. Días atrás, el músico había confirmado que padecía una grave enfermedad.

La noticia fue confirmada en redes sociales de la banda CODA. El músico padecía cáncer de estómago y en las últimas horas había sufrido complicaciones en su salud.

¿Cómo anunció CODA la muerte de Xava Drago?

En las redes sociales de CODA, una imagen muestra a Xava Drago ante su público y se puede leer el mensaje: “Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”.

El reconocido artista fue recordado por la banda con un mensaje conmovedor y las muestras de cariño de sus fanáticos se multiplicaron con likes y comentarios en el posteo. “Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él”, remarcó CODA a modo de despedida.

¿Cuál fue el último mensaje de Xava Drago?

Cuando comenzó el mes de agosto, Xava Drago fue el encargado de comunicarle a sus seguidores que se encontraba enfermo. Cáncer de estómago había sido el diagnóstico y, lamentablemente, se encontraba en fase terminal.

A pesar de someterse a distintos tratamientos, el vocalista de CODA no pudo soportar la gravedad de la enfermedad y este jueves finalmente falleció. El comunicado que había difundido Xava Drago le permitió despedirse de los fans y manifestar que sólo le quedaba “agradecer de corazón a mi padre, mis hermanas, que han sido unos ángeles mis sobrinos a mis amadas Ela, Nicole y Sofía”.